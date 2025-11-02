منازل وشوارع الإمارات تتزين براية الوطن في يوم العلم

بالنسبة لميثاء العماري، المقيمة في العين، فإن هذا اليوم مرتبط بالعائلة بقدر ارتباطه بالعلم. تقول الشابة البالغة من العمر 31 عامًا إن أسرتها تُحافظ على هذا التقليد منذ نعومة أظفارها. وأضافت: "يجمع والدي جميع الأبناء والأحفاد، ونذهب معًا لاستبدال العلم. إنه يُعامله كاحتفال. نطوي العلم القديم بعناية ونرفع العلم الجديد معًا. إنه شيء نفعله منذ سنوات، وهو يُذكرنا بأنفسنا".