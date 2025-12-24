منازل دبي "أرض العجائب".. إبداعات تتجاوز حدود الخيال في موسم الأعياد

يقرر البعض تزيين منازلهم لعيد الميلاد بشجرة مضاءة وبعض الأكاليل ونبات "دبق الثعلب" الموزع في أنحاء المنزل، بينما يستخدم آخرون شرارتهم الإبداعية لابتكار شيء أضخم وأكثر تميزاً.

وفي هذه المرة، كان موسم الأعياد منفذاً لهؤلاء الأفراد لتجهيز منازلهم بالكامل بسمات "أرض العجائب الشتوية" الجريئة والمهيبة التي تبدو وكأنها مستوحاة من الأفلام.

بدأ توني ويليامز، وهو طيار مروحية متقاعد، بجمع قطع متفرقة هنا وهناك من القطارات المصغرة و"المباني" الصغيرة. ومع مرور السنين، نمت هذه المجموعة، وبدلاً من ترك القطع مبعثرة في أنحاء المنزل، قرر ويليامز ترتيبها معاً لصنع قرية "كريسماس" مصغرة.

وعلى مدار أكثر من خمس سنوات، أصبح من تقاليده إقامة بلدة مصغرة في وسط غرفة معيشته، مكتملة بقطارات متحركة ومفاتيح إضاءة — اضطر لإصلاح بعضها بنفسه.

وقال إنه بدأ هذه الهواية بعد تقاعده، بعد أن عمل لأكثر من 50 عاماً. وأضاف: "عندما يتقاعد الناس، هناك دائماً تفكير بأنهم بحاجة إلى شيء آخر للقيام به. عندما كنت صبياً صغيراً، كنت أحب بناء الأشياء. وفكرت، أعرف ما سأفعله؛ سأبني بلدة صغيرة هذا العام".