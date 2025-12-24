منازل دبي "أرض العجائب".. إبداعات تتجاوز حدود الخيال في موسم الأعياد

يقرر البعض تزيين منازلهم لعيد الميلاد بشجرة مضاءة وبعض الأكاليل ونبات "دبق الثعلب" الموزع في أنحاء المنزل، بينما يستخدم آخرون شرارتهم الإبداعية لابتكار شيء أضخم وأكثر تميزاً.
وفي هذه المرة، كان موسم الأعياد منفذاً لهؤلاء الأفراد لتجهيز منازلهم بالكامل بسمات "أرض العجائب الشتوية" الجريئة والمهيبة التي تبدو وكأنها مستوحاة من الأفلام.
بدأ توني ويليامز، وهو طيار مروحية متقاعد، بجمع قطع متفرقة هنا وهناك من القطارات المصغرة و"المباني" الصغيرة. ومع مرور السنين، نمت هذه المجموعة، وبدلاً من ترك القطع مبعثرة في أنحاء المنزل، قرر ويليامز ترتيبها معاً لصنع قرية "كريسماس" مصغرة.
وعلى مدار أكثر من خمس سنوات، أصبح من تقاليده إقامة بلدة مصغرة في وسط غرفة معيشته، مكتملة بقطارات متحركة ومفاتيح إضاءة — اضطر لإصلاح بعضها بنفسه.
وقال إنه بدأ هذه الهواية بعد تقاعده، بعد أن عمل لأكثر من 50 عاماً. وأضاف: "عندما يتقاعد الناس، هناك دائماً تفكير بأنهم بحاجة إلى شيء آخر للقيام به. عندما كنت صبياً صغيراً، كنت أحب بناء الأشياء. وفكرت، أعرف ما سأفعله؛ سأبني بلدة صغيرة هذا العام".
عادة ما تقضي كانيسا مولونيه العطلات حيث تتساقط الثلوج بكثرة حتى يتمكن أطفالها من الاستمتاع بموسم الأعياد بطابع عيد الميلاد الحقيقي. ولكن هذه المرة، خصصت مولونيه الكثير من وقتها لتحويل منزلها إلى "أرض عجائب شتوية". وبدلاً من الذهاب إلى الثلج، أحضرت الثلج إلى منزلها.
وقالت مولونيه، وهي رائدة أعمال ومرشدة لمشاريع الأزياء: "عشنا في أوروبا وكان الجو بارداً جداً، لذا أردنا الحصول على هذا الشعور هنا. وهذا العام اخترنا بذل قصارى جهدنا من حيث الديكور والحفاظ على روح عيد الميلاد".
قررت مولونيه خلق تأثير "كرة الثلج" في فنائها، وهو مساحة خارجية محاطة بالمبنى. ومن ينظر من الخارج إلى الداخل، يرى المكان وكأنه داخل كرة ثلج، مع ثلوج اصطناعية تندفع من آلة في الطابق الثاني.
وعندما رأى أطفالها منزلهم وقد تحول إلى أرض عجائب شتوية، لم يتفاجأوا، مما أثار استياء والدتهم. وقالت مازحة: "لقد شعرت بنوع من الخيبة لأن الأمر لم يثر لديهم عامل الذهول. لكن مرة أخرى، إنهم أطفال يعيشون في دبي، وأعتقد أنهم رأوا الكثير من الأشياء المبالغ فيها لدرجة أنهم أصبحوا غير مبالين بها. أنا متحمسة أكثر منهم".
على الرغم من عدم احتفالها بالجانب الديني لعيد الميلاد، أرادت بيرنا رامي القيام بشيء خاص لموسم الأعياد. وبدلاً من زينة الأشجار المعتادة والأكاليل، اختارت شيئاً فريداً: ركن الشوكولاتة الساخنة (Hot Cocoa Bar).
يعرض الركن على حوامل وأرفف متعددة الطبقات، ويشبه متجراً صغيراً للشوكولاتة الساخنة، مكتملاً بخلطات كاكاو مختلفة، وإضافات مثل المارشميلو، وحلوى النعناع، وخبز الزنجبيل، وزخارف احتفالية. ويتغير العرض مع الفصول — قرع وأوراق خريف في الخريف، وأهلة ونجوم في رمضان، وهكذا.
وقالت رامي إن الفكرة تهدف إلى تعريف أطفالها بثقافات واحتفالات مختلفة. وأضافت: "بالعيش هنا، يرون العديد من الأعياد، ويتحمسون لها جميعاً".
لا يزال منزل منسقة الديكور المحترفة، أليساندرا غوترت فيانا، خالياً من زينة عيد الميلاد. فمنذ بداية شهر ديسمبر، كانت فيانا مشغولة للغاية بتزيين منازل الآخرين لدرجة أنها لم تجد الوقت للبدء بمنزلها. وقالت إنها في مرحلة ما، سيتعين عليها وضع شجرة الميلاد وبعض الأضواء، لكن المهمة الآن هي إنهاء منازل عملائها.
وفي شهر ديسمبر وحده، أنجزت تزيين أربعة منازل كبيرة، تطلب بعضها يوماً إلى يومين كاملين من العمل، بينما استغرق أطولها ثلاثة أيام — من الصباح حتى الليل.