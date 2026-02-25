منارة القوافل بين بحرين.."فلي" القلب النابض لطرق التجارة القديمة

لقرون، كانت فلي مركزًا صاخبًا تلتقي فيه شرايين التجارة. اسمها مشتق من ‘الفلج’، نظام الري القديم الذي جعل الحياة ممكنة في المنطقة القاحلة. هذه الشبكة من القنوات الجوفية، التي تعود أصولها إلى العصر الحديدي أو البرونزي، استغلت المياه من الأودية والمرتفعات، ووجهتها لدعم المجتمعات والمزارع التي استقرت هناك.