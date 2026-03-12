"منابر رقمية".. الإمارات تُدرب 5 آلاف من كفاءاتها الدينية على تقنيات الذكاء الاصطناعي

تم إطلاق ورش عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الإمارات لتدريب المتخصصين في الخطاب الديني، كجزء من الجهود الأوسع لتزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية ودعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.

أطلقت المبادرة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع مكتب الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وتهدف إلى تدريب أكثر من 5000 إمام وواعظ ومفتي وخطيب ديني.

يتماشى البرنامج مع أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ويسعى إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والجهات التي تشكل المستقبل الرقمي للدولة'.

جمعت ورشة العمل الأولى أكثر من 600 مشارك، حضوريًا وافتراضيًا. قدمت الجلسات معرفة تأسيسية ومفاهيم عملية في الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء أيضًا على مبادئ الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. كما استكشف المشاركون الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة بتطبيق هذه الأدوات في أدوارهم المهنية.

خلال ورشة العمل، تم تعريف الحضور بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي طورتها مايكروسوفت، بما في ذلك عروض لتطبيقاتها العملية في مكان العمل. كما سلط التدريب الضوء على الأدوات المتقدمة مثل Microsoft Copilot وكيف يمكنها دعم المهام بما في ذلك إنشاء المحتوى والبحث والتحليل وتنظيم المعلومات.

استضافت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ورشة العمل كجزء من الجهود التعاونية بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية لدعم التحول الرقمي في الإمارات’ وتعزيز الجاهزية المؤسسية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع.