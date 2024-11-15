ممرضة كندية بمساهماتها الإنسانية تدخل تاريخ الإمارات

عندما وصلت الممرضة "جيرترود دايك" إلى العين عام 1962، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة موجودة آنذاك؛ وكانت من بين أوائل الكنديين الذين قدموا إلى المنطقة. وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت 38 عاماً في مستشفى الواحة في العين، قامت بتوليد آلاف الأطفال، بما في ذلك أطفال العائلة الحاكمة.