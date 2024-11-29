ممرضة فلبينية تنال جائزة عالمية بفضل نظام الإخلاء الطبي

كما لعبت ماريا دوراً ريادياً في مبادرات الصحة البيئية، حيث أدخلت تقنية استخدام عشب نجيل الهند للحد من تآكل التربة وتلوث المياه. خلال جائحة كوفيد-19، تولت ماريا تنظيم مركز إندوران الشامل للفحوصات، حيث أشرفت على تدريب أفراد القوات على جمع العينات من المرضى وتنسيق جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية. ساهم المركز في إجراء ما يقرب من 500 ألف اختبار، مما كان له دور محوري في تعزيز استجابة البلاد للجائحة.

أُطلقت الجائزة من قبل شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 2021 بهدف تكريم المساهمات الاستثنائية للممرضات حول العالم والاحتفاء بها. شهدت نسخة عام 2024 مشاركة هائلة، حيث تقدم للجائزة 78 ألف ممرضة من 202 دولة، ما يعكس زيادة بنسبة 50% في عدد الطلبات مقارنة بعام 2023.

أما المتأهلون التسعة المتبقون فهم: أرخميدس موتاري من كينيا، وجونسي إني من بابوا غينيا الجديدة، ولارني كونلو فلورنسيو من الولايات المتحدة الأمريكية، وليليان نووابين من أوغندا، ونيلسون باوتيستا من الإمارات العربية المتحدة، ونيليما براديبكومار راني من الهند، ومارتن شيافيناتو من الولايات المتحدة الأمريكية، وهوي شو يين من سنغافورة، وسيلفيا ماي هامبتون من إنجلترا، الذين تم تكريمهم بفضل مساهماتهم البارزة في مجال التمريض.

تم اختيار هؤلاء الممرضات من خلال عملية مراجعة صارمة أجرتها شركة إرنست آند يونغ، ولجنة من هيئة المحلفين وهيئة المحلفين الكبرى.