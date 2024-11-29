ممرضة فلبينية تنال جائزة عالمية بفضل نظام الإخلاء الطبي
كانت "ماريا فيكتوريا خوان" مجرد طفلة صغيرة عندما فقدت عمتها، وهي ممرضة عسكرية، بعد إصابتها بطلقات نارية أثناء توجهها لأداء مهمة. ورغم هذه الحادثة الأليمة، اختارت ماريا السير على خطى عمتها وأصبحت ممرضة عسكرية. وفي يوم الخميس، حصلت على جائزة التمريض المرموقة بفضل قيادتها لنظام إخلاء طبي ساهم في زيادة معدلات النجاة، خاصة في مناطق النزاع.
فازت بجائزة أستر جارديانز العالمية للتمريض 2024 وحصلت على منحة بقيمة تزيد عن 900 ألف درهم في حفل توزيع الجوائز المرموق الذي أقيم في الهند.
في عمر الرابعة والخمسين، التحقت ماريا ببرنامج تدريب مكثف للإخلاء الطبي الجوي استمر تسعة أشهر، وذلك بالتزامن مع عملها كممرضة رئيسية بدوام كامل. وخلال هذه الفترة، أكملت 200 ساعة من قيادة سيارات الإسعاف في حالات الطوارئ، و100 ساعة من العمل السريري، بالإضافة إلى مجموعة من التدريبات الصعبة مثل السباحة في المحيط لمسافة ميل، البقاء في الغابة لمدة ثلاثة أيام، الهروب من طائرة هليكوبتر تحت الماء، والقيام برحلات طبية جوية. ورغم كل هذه التحديات، تمكنت ماريا من التغلب على مخاوفها من الطيران والسباحة في المياه العميقة.
تشغل ماريا حالياً منصب مستشارة في خدمات الصحة بالجيش الفلبيني وضابط برتبة عقيد في قوات الاحتياط التابعة للقوات المسلحة الفلبينية. سبق لها أن عملت كممرضة رئيسية للجيش الفلبيني، حيث أسست أول نظام للإخلاء الطبي الجوي في القوات المسلحة. ساهم هذا النظام في تحسين معدلات النجاة بشكل كبير، من خلال تسريع عملية الإخلاء وتقديم العلاج المبكر للضحايا، خصوصاً في مناطق النزاع.
أعلى المعايير
صرح الدكتور آزاد موبن، رئيس مجلس إدارة شركة أستر دي إم للرعاية الصحية، قائلاً: "تجسد ماريا فيكتوريا خوان أعلى معايير التميز في التمريض، وتلهم مجتمع الرعاية الصحية العالمي بأسره. نحن نؤمن بأن الممرضات يشكلن العمود الفقري للرعاية الصحية، حيث لا يقدمن الرعاية بحب وتعاطف فحسب، بل يلعبن أيضاً دوراً حيوياً في تحسين النظام الصحي ككل. وقد أبرز كل من أفضل 10 مرشحين نهائيين و78,000 طلب تلقيناه هذا العام مساهمات استثنائية تجاه مرضاهم ومجتمعات التمريض في بلدانهم."
كما لعبت ماريا دوراً ريادياً في مبادرات الصحة البيئية، حيث أدخلت تقنية استخدام عشب نجيل الهند للحد من تآكل التربة وتلوث المياه. خلال جائحة كوفيد-19، تولت ماريا تنظيم مركز إندوران الشامل للفحوصات، حيث أشرفت على تدريب أفراد القوات على جمع العينات من المرضى وتنسيق جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية. ساهم المركز في إجراء ما يقرب من 500 ألف اختبار، مما كان له دور محوري في تعزيز استجابة البلاد للجائحة.
أُطلقت الجائزة من قبل شركة أستر دي إم للرعاية الصحية في عام 2021 بهدف تكريم المساهمات الاستثنائية للممرضات حول العالم والاحتفاء بها. شهدت نسخة عام 2024 مشاركة هائلة، حيث تقدم للجائزة 78 ألف ممرضة من 202 دولة، ما يعكس زيادة بنسبة 50% في عدد الطلبات مقارنة بعام 2023.
أما المتأهلون التسعة المتبقون فهم: أرخميدس موتاري من كينيا، وجونسي إني من بابوا غينيا الجديدة، ولارني كونلو فلورنسيو من الولايات المتحدة الأمريكية، وليليان نووابين من أوغندا، ونيلسون باوتيستا من الإمارات العربية المتحدة، ونيليما براديبكومار راني من الهند، ومارتن شيافيناتو من الولايات المتحدة الأمريكية، وهوي شو يين من سنغافورة، وسيلفيا ماي هامبتون من إنجلترا، الذين تم تكريمهم بفضل مساهماتهم البارزة في مجال التمريض.
تم اختيار هؤلاء الممرضات من خلال عملية مراجعة صارمة أجرتها شركة إرنست آند يونغ، ولجنة من هيئة المحلفين وهيئة المحلفين الكبرى.