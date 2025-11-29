مليون موعد تأشيرة: واشنطن تفتح أبوابها للمشجعين استعداداً لكأس العالم 2026

تستعد الولايات المتحدة لواحدة من أكبر موجات السفر في تاريخ الرياضة بينما تتحضر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026. ولمواجهة الاندفاع المتوقع، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستفتح ملايين المواعيد لمقابلات التأشيرات حول العالم، في واحدة من أكبر الجهود القنصلية المنسقة.

في رد مكتوب على خليج تايمز، قالت السفارة الأمريكية في أبوظبي إن التحضيرات جارية بالفعل عبر شبكتها العالمية. وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في بيان: “وزارة الخارجية توفر ملايين المواعيد لمقابلات التأشيرات حول العالم”، واصفاً بطولة 2026 بأنها “أكبر وأعظم كأس عالم لفيفا في التاريخ”.

التوسعة لا تقتصر على منطقة واحدة. فرق القنصليات في عدة دول، بما في ذلك الإمارات، تشارك في جهد عالمي لضمان أن مشجعي كرة القدم الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول للولايات المتحدة يمكنهم حجز موعد مقابلة قبل وقت طويل من انطلاق المباراة الأولى.

ذكرت السفارة أيضاً أن مواعيد المقابلات يتم إعطاؤها الأولوية لحاملي تذاكر فيفا، مما يضمن قدرتهم على إتمام إجراءات التأشيرة دون مواجهة التأخير المعتاد.

على الرغم من أن السفارة لم تشارك تفاصيل حسب كل دولة عن عدد المواعيد التي سيتم تخصيصها، فقد أكدت أن حجم العمليات يتم إدارته مركزياً من واشنطن. ويهدف هذا التنسيق إلى ضمان العدالة والاتساق والقدرة في مختلف المناطق ذات الطلب المرتفع.

قالت السفارة إن التحضيرات تعكس حجم البطولة. وقال المتحدث: “الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “يتم إعطاء الأولوية لمواعيد المقابلات بحيث يتمكن كل حامل تذكرة كأس العالم لفيفا من إتمام المقابلة قبل انطلاق البطولة”.

على الرغم من أن التفاصيل الكاملة لنظام فيفا باس لن تُعلن إلا في أوائل عام 2026، فإن تأكيد السفارة على توفر المزيد من مواعيد التأشيرات ومنح الأولوية لحاملي التذاكر يعد خبراً ساراً للمشجعين القلقين بشأن فترات الانتظار الطويلة.