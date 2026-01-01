مليون ساكن وألف وظيفة.. دبي الجنوب ترسم ملامح المستقبل العمراني للإمارة

آلاف الوظائف الجديدة

وفي صدى لآراء هيمانشي تريفيدي، قالت حميرا وقاص، الاستشارية الأولى في "رينج إنترناشيونال بروبرتيز"، إن هناك احتمالية قوية بأن يشتري المزيد من المستخدمين النهائيين عقارات في دبي الجنوب والمجمعات المحيطة بها اعتباراً من عام 2026 فصاعداً.

وأضافت: "مع توسع مطار آل مكتوم الدولي ليصبح مركزاً عالمياً رئيسياً للطيران، فمن المتوقع أن تتحول المنطقة من كونها مدفوعة بالمستثمرين إلى التركيز أكثر على المستخدم النهائي، وخاصة العائلات والمهنيين العاملين في مكان قريب. إن تطوير البنية التحتية، وتحسين الربط، والنضج التدريجي للمجتمع سيجعل المنطقة أكثر ملاءمة للسكن وجاذبية للإقامة طويلة الأمد".

وأوضحت حميرا أن توسعة مطار آل مكتوم الدولي ستخلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الطيران، والخدمات اللوجستية، والضيافة، والقطاعات ذات الصلة، مما سيزيد من الطلب على الإسكان من قبل الأشخاص العاملين في المنطقة.

وتابعت قائلة: "توفر دبي الجنوب أسعاراً عقارية أقل نسبياً ومساحات وحدات أكبر، مما يجعلها جذابة للمشترين لأول مرة والعائلات التي لم تعد قادرة على الشراء في المناطق الراسخة. كما أن شبكات الطرق الحالية والمخطط لها، ووصلات النقل العام، وتوسعات المترو المستقبلية ستعمل على تحسين الوصول إلى الأجزاء الرئيسية من دبي".

والأهم من ذلك، أكدت حميرا أن ارتفاع الإيجارات في جميع أنحاء دبي قد يشجع المستأجرين لفترات طويلة ممن يعملون في المناطق المجاورة على شراء منازل بدلاً من الاستئجار، خاصة في المناطق التي لا تزال فيها الأسعار معقولة.

واختتمت حميرا حديثها قائلة: "غالباً ما يشتري المستخدمون النهائيون بنظرة بعيدة المدى، والنمو المتوقع للمطار والمناطق الاقتصادية المحيطة يدعم الثقة في زيادة قيمة العقارات مستقبلاً".