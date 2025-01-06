مليون رحلة جوية سجلها قطاع الطيران الإماراتي 2024

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "نفذت دولة الإمارات مبادرات واستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز قدرتها التنافسية ومكانتها في قطاع الطيران المدني والخدمات الجوية على المستويين الإقليمي والعالمي. إن تحقيق إنجاز المليون حركة جوية في عام واحد ليس مجرد رقم، بل هو دليل على التزام دولة الإمارات القوي بتطوير قطاع الطيران كجزء أساسي من اقتصادها الوطني وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للنقل الجوي".

وقال المري: "مع نمو الحركة الجوية بنسبة تزيد عن 20% خلال العامين الماضيين، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مجهزة بشكل جيد للتعامل مع أحجام أكبر في السنوات المقبلة، بدعم من البنية التحتية المتطورة، والقوى العاملة الماهرة، والتقنيات الحديثة".

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن تجاوز مليون حركة جوية يعكس تفاني فريق العمل في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية وجهوده المستمرة. وهذه نتيجة لسنوات من التخطيط والابتكار والتعاون الوثيق مع شركائنا في قطاع الطيران".