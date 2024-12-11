مليون دولار هدية الطفل الأول لمقيم هندي من سوق دبي الحرة

قال بورايل: "لم يسبق لي أن عشت تجربة مثل هذه. إن هذا الفوز لا يمثل فوزاً لي فقط، بل هو نعمة لكل أفراد مجموعتي وعائلتي، وهو التوقيت المثالي لذلك، مع إنجاب طفلي قريباً. وأضاف أن هذا الفوز هو رمز للأمل والفرح، ووعد بمستقبل مشرق أكثر لطفله الذي لم يولد بعد."