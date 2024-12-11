مليون دولار هدية الطفل الأول لمقيم هندي من سوق دبي الحرة
قبل أسابيع قليلة من استقباله طفله الأول، تغيرت حياة فينود بوثيا بورايل عندما أصبح مليونيراً. ويصف الأب الذي ينحدر من كانور في ولاية كيرالا، هذا الفوز بأنه "هدية من السماء" لعائلته.
شهدت حياة بورايل، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي يعمل في شركة دناتا، تحولاً مبهجاً، فقد فاز الرجل الذي سيصبح أباً قريباً بمسابقة مليونير الألفية سلسلة رقم 483 من سوق دبي الحرة بتذكرة رقم 1880، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 30 نوفمبر.
وقال بورايل، وهو لا يزال غير مصدق لما حدث: "كنت أقود السيارة عندما تلقيت مكالمة من سوق دبي الحرة. تفاجأت عندما سألوني عن تفاصيل حسابي. لم أكن أعرف سبب احتياجهم إلى معلوماتي حتى أخبروني أننا فزنا."
لقد عمل بورايل على تجميع المبلغ مع أصدقائه وزملائه وعائلته على مدى السنوات الأربع الماضية للمشاركة في السحب. كل شهر، يقوم حوالي عشرة أشخاص من مجموعته بشراء التذاكر، بالتناوب على الأسماء الموجودة على التذاكر لكل سلسلة. "في اللحظة التي سمعت فيها بالأمر، أبلغت جميع أعضاء المجموعة على الفور. لقد كانوا متحمسين للغاية".
هذه المرة، اشترت مجموعة أصدقائه التذكرة التي فازت بالجائزة الكبرى، وكان بورايل قد ساهم بمبلغ 50 درهماً. وقال: "بعض الناس يساهمون بمبلغ 50 درهماً، وبعضهم يساهم بـ 100 درهم. ومن خلال حصتي، سأحصل على حوالي 100 ألف دولار (367,300 درهم إماراتي).'"
يشارك بورايل في أربع مجموعات لشراء التذاكر، وليس في واحدة فقط. وقال: 'أصرف أكثر من 300 درهم شهرياً على شراء التذاكر في أربع مجموعات، لكن الآن أصبح كل ذلك يستحق العناء.'"
وقال الفائز إن زوجته التي هي في شهرها السابع من الحمل تقيم في الهند. وأضاف: "أخبرتها بالفوز، فبدأت تبكي فرحاً. هذه هدية مبكرة لطفلنا. إنها نعمة لعائلتنا".
ويخطط بورايل وأعضاء مجموعته للقاء في مكتب سوق دبي الحرة للتفكير في خططهم والاحتفال بفوزهم المذهل. وقال: "سيجتمع جميع أعضاء مجموعتي غداً صباحاً لمناقشة ما سنفعله بالجائزة. إنها فرحة لنا جميعاً".
قال بورايل: "لم يسبق لي أن عشت تجربة مثل هذه. إن هذا الفوز لا يمثل فوزاً لي فقط، بل هو نعمة لكل أفراد مجموعتي وعائلتي، وهو التوقيت المثالي لذلك، مع إنجاب طفلي قريباً. وأضاف أن هذا الفوز هو رمز للأمل والفرح، ووعد بمستقبل مشرق أكثر لطفله الذي لم يولد بعد."