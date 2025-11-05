مليون دولار لـ "عين الطبيب": الإمارات تكافئ تقنية الموجات فوق الصوتية المنقذة للأرواح في عرض البحر

فاز حل التصوير بالموجات فوق الصوتية عن بُعد (Tele-ultrasound)، الذي تم تطويره في النرويج ويسمح للممرضات في منصات النفط البحرية بإجراء فحوصات حية تحت إشراف طبي عن بُعد، بجائزة "الطاقة البشرية للصحة والرفاهية" بدولة الإمارات بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025).

الابتكار، الذي أنشأته جامعة ستافنجر بالتعاون مع شركة إكوينور (Equinor)، يُستخدم بالفعل في خمس منشآت بحرية في بحر الشمال - أستا هانستين، وهيدرون، وأوسبيرغ، ويوهان سفيردروب وموقع إضافي - حيث تم تدريب 40 ممرضة بحرية على إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية بتوجيه في الوقت الفعلي من أطباء الأشعة الموجودين على اليابسة.

وقالت نينا هييرتفيكريم، قائدة المشروع، إن التكنولوجيا تساعد المسعفين على اتخاذ قرارات أكثر أماناً وأسرع أثناء حالات الطوارئ. وأضافت: "كان من الشائع جداً إجلاء الأشخاص من المنصات البحرية عندما تظهر عليهم أعراض مثل ألم في الصدر، حتى لو تبين لاحقاً أن الأمر ليس خطيراً".

"الآن يمكننا النظر داخل الجسم على الفور واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكاننا إدارة حالة المريض في الموقع أو ما إذا كان بحاجة إلى نقله جواً إلى المستشفى."

وقالت إن الفحوصات غيّرت بالفعل كيفية تعامل الفرق الطبية مع حالات الجهاز التنفسي والقلب. وأوضحت هييرتفيكريم: "يمكننا النظر إلى القلب والرئتين مباشرة. إذا كان شخص يعاني من ضيق في التنفس، يمكننا أن نرى ما إذا كان ذلك بسبب الالتهاب الرئوي، أو قصور القلب، أو أي شيء آخر. قبل ذلك، كان الأمر مجرد تخمين".