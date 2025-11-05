مليون دولار لـ "عين الطبيب": الإمارات تكافئ تقنية الموجات فوق الصوتية المنقذة للأرواح في عرض البحر

فاز حل التصوير بالموجات فوق الصوتية عن بُعد (Tele-ultrasound)، الذي تم تطويره في النرويج ويسمح للممرضات في منصات النفط البحرية بإجراء فحوصات حية تحت إشراف طبي عن بُعد، بجائزة "الطاقة البشرية للصحة والرفاهية" بدولة الإمارات بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2025).
الابتكار، الذي أنشأته جامعة ستافنجر بالتعاون مع شركة إكوينور (Equinor)، يُستخدم بالفعل في خمس منشآت بحرية في بحر الشمال - أستا هانستين، وهيدرون، وأوسبيرغ، ويوهان سفيردروب وموقع إضافي - حيث تم تدريب 40 ممرضة بحرية على إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية بتوجيه في الوقت الفعلي من أطباء الأشعة الموجودين على اليابسة.
وقالت نينا هييرتفيكريم، قائدة المشروع، إن التكنولوجيا تساعد المسعفين على اتخاذ قرارات أكثر أماناً وأسرع أثناء حالات الطوارئ. وأضافت: "كان من الشائع جداً إجلاء الأشخاص من المنصات البحرية عندما تظهر عليهم أعراض مثل ألم في الصدر، حتى لو تبين لاحقاً أن الأمر ليس خطيراً".
"الآن يمكننا النظر داخل الجسم على الفور واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان بإمكاننا إدارة حالة المريض في الموقع أو ما إذا كان بحاجة إلى نقله جواً إلى المستشفى."
وقالت إن الفحوصات غيّرت بالفعل كيفية تعامل الفرق الطبية مع حالات الجهاز التنفسي والقلب. وأوضحت هييرتفيكريم: "يمكننا النظر إلى القلب والرئتين مباشرة. إذا كان شخص يعاني من ضيق في التنفس، يمكننا أن نرى ما إذا كان ذلك بسبب الالتهاب الرئوي، أو قصور القلب، أو أي شيء آخر. قبل ذلك، كان الأمر مجرد تخمين".
يتم ربط أجهزة الموجات فوق الصوتية المحمولة عبر برامج طبية آمنة عن بُعد (Telemedicine)، لتبث صوراً حية إلى خبراء طبيين يوجهون الممرضات خلال كل حركة للمسبار. وقالت هييرتفيكريم: "تحصل على المشورة في الوقت الفعلي. وهذا يمنح الممرضات البحريات الثقة وشبكة أمان عند التعامل مع المواقف الحرجة".
ووفقاً لهييرتفيكريم، فقد ساعد النظام بالفعل في منع عمليات الإجلاء غير الضرورية بالمروحيات وساعد في تحديد الحالات الخطيرة بشكل أسرع. وقالت: "إنه يوفر الوقت والموارد وربما الأرواح. إذا كان شخص ما يحتاج حقاً إلى الإجلاء، يمكنك القيام بذلك على الفور، وإذا لم يكن كذلك، فإنك تتجنب مخاطر وتكلفة إرسال مروحية دون داع".
من جانبه، قال ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي لشركة بروميثيوس ميديكال إنترناشونال والمؤسس المشارك لجائزة الطاقة البشرية، إن فريق ستافنجر تميز لأن أبحاثهم أثبتت بالفعل تأثيرها في الميدان. وقال: "لا يمكنك ببساطة وضع مستشفى على منصة نفطية. لكن ما فعلوه هو جلب المستشفى فعلياً إلى المنصة من خلال التكنولوجيا والخبرة عن بُعد".
وأضاف أن لجنة التحكيم أُعجبت بمدى عملية الحل. وقال واينز: "هناك الكثير من الأفكار الجيدة التي لا تغادر المختبر أبداً. هذا الحل يُستخدم اليوم، في واحدة من أقسى البيئات في العالم، ويُحدث فرقاً ملموساً".
تم اختيار المشروع من بين أكثر من 100 مشاركة عالمية لمزيجه من الابتكار والتطبيق الواقعي. وأضاف واينز: "الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل بالقدرة. لقد أظهروا أنه باستخدام الأدوات والدعم المناسبين، يمكن للمسعفين في الخارج تقديم تشخيصات بمستوى المستشفى أينما كانوا".
يخطط فريق ستافنجر لاستخدام جائزة المليون دولار لتدريب المزيد من الممرضات البحريات وتكييف البرنامج مع إعدادات الرعاية الصحية الأخرى عن بُعد. وقالت هييرتفيكريم: "المعدات صغيرة ومتنقلة وليست مكلفة. يمكن استخدامها بسهولة في سيارات الإسعاف أو السفن أو العيادات الريفية حيث يكون الوصول إلى الأطباء محدوداً".
وقالت إن المرحلة التالية ستشمل إنشاء برامج تدريب معيارية لمتخصصي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وأضافت: "نريد أن نجعل من الممكن لأي شخص، في أي مكان، الحصول على مساعدة طبية متخصصة من خلال الموجات فوق الصوتية الموجهة عن بُعد."
وقال واينز إن المشروع يلتقط روح الهدف من الجائزة: الابتكار الذي يحمي الأشخاص العاملين في الظروف القاسية. وقال: "لقد أخذوا فكرة مثبتة وطبقوها بأمان حيث تشتد الحاجة إليها. هذا هو بالضبط نوع التفكير الذي أنشئت هذه الجائزة للاعتراف به".
كما تم تكريم فائزين إضافيين ضمن جائزة "الطاقة البشرية للصحة والرفاهية". حصلت شركة هندوستان للبترول (الهند) على تقدير لإطلاقها برنامجاً للصحة العقلية والرفاهية على مستوى الشركة بالشراكة مع المعهد الوطني للصحة العقلية وعلوم الأعصاب (NIMHANS)، لتوفير فحص علمي ودعم نفسي لأكثر من 4,000 موظف.
كما تم الإشادة بـ مجموعة NMDC الإماراتية لإطارها الشامل لرفاهية العمال، والذي يتضمن فحوصات صحية وقائية، ومبادرات للصحة العقلية، وبرامج سلامة تغطي أكثر من 10,000 موظف عبر عملياتها.