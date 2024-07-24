مليون دولار لمواطن وهندي في سحب سوق دبي الحرة
انضم مواطنان إماراتي وهندي إلى نادي المليونيرات بعد الإعلان عن فوزهما في سحب مليونير الألفية وأجمل مفاجأة من سوق دبي الحرة يوم الأربعاء.
وفاز سعيد محمد يوسف بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 469، مع التذكرة رقم 4399، والتي اشتراها يوم 17 يوليو وهو في طريقه إلى الدار البيضاء في المغرب. وكان الإماراتي البالغ من العمر 47 عاماً والمقيم في دبي يدير شركة عقارية ومواد بناء.
وقال :"شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة على هذه الأخبار الرائعة حقاً!" . ويشارك يوسف في السحب منذ 5 سنوات، وهو المواطن الإماراتي الخامس عشر الذي يفوز بسحب مليونير الألفية منذ عام 1999.
وتنضم إليه "فيدهي جورناني"، وهي مغتربة هندية تعيش في دبي وتم الإعلان عن فوزها بمليون دولار في السلسلة 468 مع التذكرة رقم 4760 التي اشترتها في 9 يوليو في طريقها إلى مومباي من مطار دبي الدولي.
لا يمكن الاتصال بفيدهي، وهي المواطنة الهندية رقم 233 التي فازت بعرض مليونير الألفية، في الوقت الحالي، ولكن لا شك أنها ستسعد بمعرفة ثروتها المكتشفة حديثاً.
وبعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب أجمل مفاجأة على أربع سيارات فاخرة.
وفازت أصيلة سعيد سيف الكعبي، مواطنة إماراتية تبلغ من العمر 25 عاماً ومقيمة في الفجيرة، بسيارة BMW M850i xDrive Coupe (Dravit Gray Metallic) تحمل رقم التذكرة 0433 في سلسلة Finest Surprise 1885، والتي اشترتها وهي في طريقها إلى "ماهي" في سيشيل.
والكعبي، التي بدأت مؤخراً المشاركة في العرض الترويجي لسوق دبي الحرة، ستحتفل بعيد ميلادها الشهر المقبل، وقد شعرت بسعادة غامرة عندما علمت بفوزها. وقالت: "أنا محظوظة للغاية لأنني اشتريت هذه التذكرة وفزت بها. شكراً لسوق دبي الحرة على هدية عيد الميلاد المبكرة هذه".
وفاز "بنيام تامين"، وهو أمريكي مقيم في الولايات المتحدة، بسيارة مرسيدس بنز S500 (رمادي جرافيتي) برقم التذكرة 1492 في سلسلة مفاجآت فاينست 1886، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 14 يوليو.
ونظراً لفارق التوقيت في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن متاحاً للتعليق الفوري، لكنه بلا شك سيتفاجأ عندما يعلم بثروته المكتشفة حديثاً.
كما فاز "ماجيش برابهاكاران"، وهو هندي يبلغ من العمر 48 عاماً ومقيم في دبي، بدراجة نارية من طراز BMW S 1000 R (Bluestone Metallic) تحمل رقم التذكرة 0872 في سلسلة Finest Surprise 589 التي اشتراها عبر الإنترنت في 6 يوليو.
وبرابهاكاران، المقيم في دولة الإمارات منذ 18 عاماً، والذي شارك مؤخراً في العرض الترويجي لسوق دبي الحرة لمدة 4 أشهر، هو أب لطفلين ويعمل كفني ذو رتبة عالية في موانئ دبي العالمية قال" "أنا سعيد جداً بهذا الفوز، شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة!" .
وأخيراً، فاز "حميد أماتشيتوفالابيل"، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 53 عاماً ومقيم في دبي، بدراجة نارية BMW R 1250 GS Adventure (إصدار الكأس) تحمل رقم التذكرة 0013 في سلسلة Finest Surprise 590 التي اشتراها عبر الإنترنت في 18 يوليو.
ويقيم أماتشيتوفالابيل في دبي منذ 33 عاماً، وهو مشارك منتظم في الترويج لسوق دبي الحرة منذ 20 عاماً، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل كمساعد محترف في مركز "جانسونز" الطبي في دبي.
قال "لقد كنت أحاول منذ فترة طويلة الفوز، وأخيراً حدث ذلك. شكراً سوق دبي الحرة.