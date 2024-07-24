مليون دولار لمواطن وهندي في سحب سوق دبي الحرة

انضم مواطنان إماراتي وهندي إلى نادي المليونيرات بعد الإعلان عن فوزهما في سحب مليونير الألفية وأجمل مفاجأة من سوق دبي الحرة يوم الأربعاء.

وفاز سعيد محمد يوسف بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 469، مع التذكرة رقم 4399، والتي اشتراها يوم 17 يوليو وهو في طريقه إلى الدار البيضاء في المغرب. وكان الإماراتي البالغ من العمر 47 عاماً والمقيم في دبي يدير شركة عقارية ومواد بناء.

وقال :"شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة على هذه الأخبار الرائعة حقاً!" . ويشارك يوسف في السحب منذ 5 سنوات، وهو المواطن الإماراتي الخامس عشر الذي يفوز بسحب مليونير الألفية منذ عام 1999.

وتنضم إليه "فيدهي جورناني"، وهي مغتربة هندية تعيش في دبي وتم الإعلان عن فوزها بمليون دولار في السلسلة 468 مع التذكرة رقم 4760 التي اشترتها في 9 يوليو في طريقها إلى مومباي من مطار دبي الدولي.

لا يمكن الاتصال بفيدهي، وهي المواطنة الهندية رقم 233 التي فازت بعرض مليونير الألفية، في الوقت الحالي، ولكن لا شك أنها ستسعد بمعرفة ثروتها المكتشفة حديثاً.

وبعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب أجمل مفاجأة على أربع سيارات فاخرة.