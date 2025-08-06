مليون دولار لمواطن وطالب هندي من سوق دبي الحرة

فاز واين، وهو مهاجر هندي يبلغ من العمر 18 عامًا، بجائزة قدرها مليون دولار في مسابقة Millennium Millionaire Series 510 برقم التذكرة 4463 التي اشتراها في الصالة A في 26 يوليو في طريقه إلى لوس أنجلوس، كاليفورنيا مع عائلته.