مليون دولار لمواطن وطالب هندي من سوق دبي الحرة

أصبح الطالب الهندي "واين ناش ديسوزا"، المولود والمترعرع في دبي، المليونير الأحدث إلى جانب الفائز الإماراتي منصور الهاشمي في أحدث سحب على جائزة مليونير الألفية وجائزة أفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة الذي أقيم يوم الأربعاء.
فاز واين، وهو مهاجر هندي يبلغ من العمر 18 عامًا، بجائزة قدرها مليون دولار في مسابقة Millennium Millionaire Series 510 برقم التذكرة 4463 التي اشتراها في الصالة A في 26 يوليو في طريقه إلى لوس أنجلوس، كاليفورنيا مع عائلته.
وكان واين، الذي سيستقر الآن في الولايات المتحدة لمواصلة دراساته العليا في هندسة الطيران والفضاء في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، في غاية السعادة بعد سماع الأخبار الجيدة.
بأصول عائلية تعود إلى مومباي، يسافر واين باستمرار مع عائلته ثلاث أو أربع مرات سنويًا. ودائمًا ما يحرصون على شراء تذاكر عرض "مليونير الألفية" من سوق دبي الحرة.
شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة. سأستخدم هذه الأموال بالتأكيد في أمورٍ مفيدة، قال. وعندما سُئل عن خططه للجائزة، التفت إلى والده وأجاب: "سأخصصها لتعليمي وتعليم أختي، وسأستخدم بعضها لشراء عقارات أو للاستثمار في دبي".
وين هو المواطن الهندي رقم 255 الذي فاز بمليون دولار في حملة Millennium Millionaire منذ عام 1999، حيث كان المواطنون الهنود هم أكبر المشترين للتذاكر.
كما فاز منصور الهاشمي، وهو إماراتي يبلغ من العمر 55 عاماً ومقيم في العين، بمليون دولار في سحب سلسلة مليونير الألفية 511 بتذكرة رقم 0548 والتي اشتراها في الصالة B في 27 يوليو/تموز أثناء توجهه إلى البحرين.
الهاشمي، وهو أب لأربعة أطفال، يشارك بانتظام في عروض سوق دبي الحرة منذ عشر سنوات. قال: "شكرًا سوق دبي الحرة! أنا سعيد جدًا بالفوز في عرضكم الرائع".
الهاشمي هو المواطن الإماراتي السابع عشر الذي يفوز بمليون دولار في حملة "مليونير الألفية".
بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب المفاجأة الكبرى على دراجة نارية فاخرة.
فاز سامسون أسيفا، وهو إثيوبي يبلغ من العمر 60 عاماً ويقيم في دبي، بدراجة نارية من طراز Aprilia Tuono V4 1100 (حمراء) تحمل رقم التذكرة 0090 في سلسلة Finest Surprise Series 632 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 13 يوليو.
السيد أسيفا، وهو أب لثلاثة أطفال، مشارك دائم في عروض سوق دبي الحرة منذ ٢٥ عامًا. قال: "شكرًا سوق دبي الحرة، أفضل هدية عيد ميلاد على الإطلاق!"
أسيفا هو أول مواطن إثيوبي يفوز بدراجة نارية منذ طرحها في مسابقة أفضل مفاجأة في عام 2002.