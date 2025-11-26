مليون دولار لمقيم هندي من سحب سوق دبي الحرة

فاز رجل هندي بمليون دولار في سحب سوق دبي الحرة لمليونير الألفية ومفاجأة التميز، الذي أقيم يوم الأربعاء 26 نوفمبر في الكونكورس D بمطار دبي الدولي.
سلفراج فيجيانانث، رجل يبلغ من العمر 50 عامًا ويقيم في تشيناي، الهند، أصبح مليونيرًا برقم التذكرة 1346، التي اشتراها عبر الإنترنت في 13 نوفمبر.
فيجيانانث أب لطفل واحد ويعمل مدير هندسة أول في شركة برمجيات في تشيناي. وقد ظل يشارك بانتظام في ترويج مليونير الألفية لسوق دبي الحرة لأكثر من 15 عامًا.
قال: "لطالما كان الفوز حلمًا بالنسبة لي، والآن بعد أن تحقق أخيرًا، أشعر بامتنان عميق".
المليونير الجديد هو الهندي رقم 266 الذي يفوز بمليون دولار في هذا السحب، حيث يُعد الهنود أكبر مشترين للتذاكر.
أتول دينكار راو، مغترب هندي مقيم في دبي، فاز أيضًا بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية رقم 522 برقم التذكرة 2242. تسلم شيكه الاحتفالي من فريق الإدارة العليا لسوق دبي الحرة وعلق قائلاً: "أشعر بالامتنان والشكر لهذا الفوز. لطالما كان لدي إيمان وشاركت في ترويج سوق دبي الحرة لفترة طويلة، وأؤمن أكثر الآن بعد أن جاء هذا التأكيد".
بعد تقديم مليونير الألفية، تم إجراء سحب مفاجأة التميز لدرّاجتين ناريتين فاخرتين.
سامر الأشقر، رجل لبناني يبلغ من العمر 58 عامًا ويقيم في دبي، فاز بدراجة نارية BBMW F 900 GS (أصفر ساو باولو) برقم التذكرة 0764.
مقيم في دبي منذ عام 1991، يدير أشكر شركة لتجارة الأثاث المكتبي في دبي. وقد ظل يشارك في ترويج سوق دبي الحرة لأكثر من 20 عامًا حتى الآن.
جايا ديفان، هندي يبلغ من العمر 38 عامًا ويقيم في رأس الخيمة، فاز بدراجة نارية BMW S 1000 XR (Black Storm Metallic) برقم تذكرة 0629. يشارك ديفان منذ أكثر من عام ويعمل كمخزن في شركة تصنيع سجائر في رأس الخيمة.
قال بعد فوزه: "ما زلت غير مصدق لكنني أشعر بالحظ".