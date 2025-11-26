مليون دولار لمقيم هندي من سحب سوق دبي الحرة

أتول دينكار راو، مغترب هندي مقيم في دبي، فاز أيضًا بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية رقم 522 برقم التذكرة 2242. تسلم شيكه الاحتفالي من فريق الإدارة العليا لسوق دبي الحرة وعلق قائلاً: "أشعر بالامتنان والشكر لهذا الفوز. لطالما كان لدي إيمان وشاركت في ترويج سوق دبي الحرة لفترة طويلة، وأؤمن أكثر الآن بعد أن جاء هذا التأكيد".