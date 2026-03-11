الإمارات

مليون دولار لمقيم هندي في سحب سوق دبي الحرة

الفائز لا يزال غير متاح للوصول وهو الهندي رقم 273 الذي يفوز بالجائزة الكبرى منذ إطلاقها عام 1999
مليون دولار لمقيم هندي في سحب سوق دبي الحرة
اجانتا بول
تاريخ النشر

أصبح وافد هندي أحدث الفائزين في سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة، بعد فوزه بمليون دولار في السحب الأخير الذي أقيم يوم الأربعاء.

فاز ماهينديهسانج جاماني، وهو هندي مقيم في الإمارات، بالجائزة الكبرى في سلسلة مليونير الألفية 538 بتذكرة رقم 1324، والتي تم شراؤها عبر الإنترنت في 26 فبراير.

جاماني هو المواطن الهندي رقم 273 الذي يفوز بجائزة المليون دولار في سحب مليونير الألفية منذ إطلاقه عام 1999. يظل المواطنون الهنود أكبر المشترين للتذاكر في السحب. الفائز لا يزال غير قابل للوصول.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

بعد سحب مليونير الألفية، أقيم سحب

فازت جولي باتريك جينينغز، مواطنة بريطانية مقيمة في المملكة المتحدة، بسيارة مرسيدس-بنز S500 (لون مانوفاكتور أبيض) بتذكرة رقم 0611 في سلسلة

فاز صقر النقبي، مواطن إماراتي يبلغ من العمر 31 عاماً ومقيم في رأس الخيمة، بدراجة نارية BMW F 900 GS Adventure (لون أخضر ميتاليك) بتذكرة رقم 0816 في سلسلة

عبر النقبي، وهو مشارك منتظم في سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة على مدار العامين الماضيين، عن سعادته بعد سماعه عن الفوز، “شكراً سوق دبي الحرة. لقد جعلتم يومي سعيداً جداً اليوم.”

صاحب وساطة عقارية هندي يفوز بمليون دولار في سحب سوق دبي الحرة وافد هندي يعمل في مركز طباعة بدبي يفوز بمليون دولار في سحب السوق الحرة دبي: مسافران يفوزان بجائزة المليون دولار، والفائزون لا يزالون غير قابلين للوصول

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com