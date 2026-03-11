مليون دولار لمقيم هندي في سحب سوق دبي الحرة

أصبح وافد هندي أحدث الفائزين في سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة، بعد فوزه بمليون دولار في السحب الأخير الذي أقيم يوم الأربعاء.
فاز ماهينديهسانج جاماني، وهو هندي مقيم في الإمارات، بالجائزة الكبرى في سلسلة مليونير الألفية 538 بتذكرة رقم 1324، والتي تم شراؤها عبر الإنترنت في 26 فبراير.
جاماني هو المواطن الهندي رقم 273 الذي يفوز بجائزة المليون دولار في سحب مليونير الألفية منذ إطلاقه عام 1999. يظل المواطنون الهنود أكبر المشترين للتذاكر في السحب. الفائز لا يزال غير قابل للوصول.
بعد سحب مليونير الألفية، أقيم سحب
فازت جولي باتريك جينينغز، مواطنة بريطانية مقيمة في المملكة المتحدة، بسيارة مرسيدس-بنز S500 (لون مانوفاكتور أبيض) بتذكرة رقم 0611 في سلسلة
فاز صقر النقبي، مواطن إماراتي يبلغ من العمر 31 عاماً ومقيم في رأس الخيمة، بدراجة نارية BMW F 900 GS Adventure (لون أخضر ميتاليك) بتذكرة رقم 0816 في سلسلة
عبر النقبي، وهو مشارك منتظم في سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة على مدار العامين الماضيين، عن سعادته بعد سماعه عن الفوز، “شكراً سوق دبي الحرة. لقد جعلتم يومي سعيداً جداً اليوم.”