مليون دولار لمقيمين هنود في سحب سوق دبي الحرة
فازت مجموعتان من الوافدين الهنود في الإمارات بمليون دولار لكل منهما في سحب "مليونير الألفية" و"المفاجأة الكبرى" الذي تنظمه سوق دبي الحرة.
في المجموعة الأولى، أصبح عبد العزيز، وهو هندي يبلغ من العمر 38 عاماً ويقيم في دبي، مليونيراً بعد أن فاز بتذكرة اشتراها مع شقيقه واثنين من أصدقائه. كانت هذه هي المرة الثالثة التي يشترون فيها تذكرة "مليونير الألفية".
وقال عبد العزيز، المقيم في دبي منذ 12 عاماً والذي يعمل سائقاً وساعي بريد لدى إحدى الشركات: "كنت سعيداً جداً عندما سمعت اسمي يُعلن في السحب المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بكم. شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة على هذه الفرصة التي غيرت حياتي".
مجموعة أخرى من عشرة أفراد فازوا أيضاً بمليون دولار. وكانت التذكرة الفائزة باسم "نصير أريكوث"، وهو هندي يبلغ من العمر 48 عاماً ويقيم في الشارقة.
وقال نصير، وهو أب لطفلين ويعمل في سوبر ماركت في الشارقة: "شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة! إنها لنعمة كبيرة لنا جميعاً".
وبعد سحب "مليونير الألفية"، تم إجراء سحب "المفاجأة الكبرى" للحصول على دراجة نارية فاخرة. وفاز محمد نجم الحسن، وهو هندي مقيم في الإمارات، بدراجة BMW R 1250 GS Adventure. ولم يتمكن فريق سوق دبي الحرة من التواصل مع الفائز.