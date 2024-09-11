مليون دولار لمقيمين هنود في سحب سوق دبي الحرة

في المجموعة الأولى، أصبح عبد العزيز، وهو هندي يبلغ من العمر 38 عاماً ويقيم في دبي، مليونيراً بعد أن فاز بتذكرة اشتراها مع شقيقه واثنين من أصدقائه. كانت هذه هي المرة الثالثة التي يشترون فيها تذكرة "مليونير الألفية".