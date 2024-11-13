مليون دولار لمقيمين هنديين في سحب السوق الحرة

وفي السحب الأخير الذي أقيم يوم الأربعاء، فاز "توماس برادو"، المقيم في دبي والبالغ من العمر 55 عاماً، بالجائزة الكبرى، ليصبح بذلك مليونيراً على الفور. وأوضح أنه سيتقاسم الجائزة الكبرى مع أربعة من أفراد عائلته وزملائه الذين ساهموا في الفوز بالجائزة.