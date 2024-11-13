مليون دولار لمقيمين هنديين في سحب السوق الحرة
أعلنت سوق دبي الحرة اليوم الأربعاء عن فوز مجموعتين من المغتربين الهنود بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي في السحبين الأخيرين.
وفي السحب الأخير الذي أقيم يوم الأربعاء، فاز "توماس برادو"، المقيم في دبي والبالغ من العمر 55 عاماً، بالجائزة الكبرى، ليصبح بذلك مليونيراً على الفور. وأوضح أنه سيتقاسم الجائزة الكبرى مع أربعة من أفراد عائلته وزملائه الذين ساهموا في الفوز بالجائزة.
وعندما سُئل عما سيفعله بالأموال، كان برادو - المقيم في الإمارة منذ 20 عاماً والمشارك في مسابقة دبي للأسواق الحرة منذ 10 أعوام - متأكداً أين سيذهب المال.
وقال "أولا، لدي بعض الديون التي يجب تسديدها ولكنني سأدخر جزءا كبيرا منها لتعليم أطفالي، كما سأقوم أيضا بالتبرع ببعض الأغراض الدينية".
"أنا ممتن جدًا لله (لأنها جاءت) في هذه اللحظة من الوقت عندما كنت في أمس الحاجة إليها.
وكانت مهاجرة هندية أخرى تدعى "ليف آشبي" محظوظة بنفس القدر. فقد أُعلن عن فوز آشبي، البالغة من العمر 45 عامًا، بجائزة قدرها مليون دولار في سلسلة Millennium Millionaire Series 480.
آشبي، المقيمة في دبي منذ عام 2005، اشترت تذكرتين مع صديقتيها؛ لذا فإن الثلاثة سوف يتقاسمون الجائزة.
وقالت المغتربة التي لديه طفل وتعمل مهندسة كهربائية في مطارات دبي: "إنه أمر لا يصدق. سيغير هذا بالتأكيد حياتنا للأفضل".
ويعد بارادو وأشبي، اللذان ينتميان إلى جوا وكيرالا على التوالي، المواطنين الهنود رقم 238 و239 الذين فازوا في مسابقة مليونير الألفية منذ عام 1999.