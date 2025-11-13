مليون دولار لمصرفي هندي في سحب سوق دبي الحرة

مصرفي هندي مقيم في دبي أصبح أحدث مليونير بالدولار في سحب سوق دبي الحرة لمليونير الألفية بعد فوزه بمليون دولار بتذكرة رقم 2242 في السلسلة 522.
بالنسبة لأتول راو، الذي يعيش بين الإمارات وسلطنة عمان منذ عام 1998، لا يزال الفوز يبدو غير واقعي. قال راو، الذي يعمل في بنك: “عندما تلقيت المكالمة، ظننت أن أحدهم يمزح معي. نتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المزعجة هذه الأيام، لذا كان من الصعب التصديق”. وأضاف: “لم أصدق إلا عندما تحققت من موقع سوق دبي الحرة بنفسي”.
المصرفي المولود في مومباي اشترى تذكرته المحظوظة في عيد ميلاده، قبل حوالي أسبوعين ونصف من السحب، أثناء عبوره مطار دبي الدولي. كان يسافر إلى بالي لحضور زفاف صديق عندما قرر أن يجرب حظه مرة أخرى، وهو شيء كان يفعله بانتظام لأكثر من عقد.
قال: “لقد كنت أشتري تذاكر سوق دبي الحرة منذ عام 2012. في كل مرة أسافر، أشتري ثلاث تذاكر على الأقل، واحدة لكل من سحب الدراجة، السيارة، والمليونير. دائماً أقول لنفسي، ربما تكون هذه هي التذكرة الفائزة. هذه المرة، كانت بالفعل.”
على مر السنين، يقدر أنه أنفق ما يقرب من ٥٠،٠٠٠ درهم على التذاكر. قال: “أتذكر أول تذكرة اشتريتها في عام 2012، كنت مقتنعاً أنني سأفوز في ذلك الوقت. لكنني لم أفقد الأمل أبداً. كنت دائماً أنتظر رحلتي التالية لشراء واحدة أخرى.”
في اللحظة التي علم فيها أنه الفائز المحظوظ، شعر بالامتنان الشديد. قال راو: “لم يكن يوماً عادياً، ثم تحول إلى يوم مزدحم بعد أن أدركت فوزي. أنا ممتن ومبارك.”
قال راو إنه يخطط لاستخدام جزء من الأرباح للأعمال الخيرية والاستثمارات الحكيمة, بالإضافة إلى التفكير في شراء عقار مرة أخرى. “لقد كنت أملك عقارًا في دبي من قبل، لكنني بعته منذ فترة. الآن، قد أفكر في الاستثمار في واحد مرة أخرى”، قال. “لكنني سأحرص على استخدام المال بذكاء، وجزء منه سيذهب بالتأكيد لأسباب جيدة.”
الاحتفالات جارية بالفعل في المنزل. “الأجواء في المنزل هي فرحة خالصة”، قال راو. “زوجتي، التي تعمل كمعلمة خاصة، كانت مسرورة. ابنتي تعمل هنا، وابني يدرس في كندا. نحن جميعًا نخطط لأخذ عطلة عائلية قريبًا.”
على الرغم من أنه أصبح مليونيرًا، قال راو إنه لا يخطط للتوقف عن المشاركة في السحب. “سأستمر بالتأكيد في شراء التذاكر”، قال. “هناك أيضًا سحب للدراجات الذي اشتريت تذكرته، من يدري، ربما أفوز به في المرة القادمة. كنت أمزح مع صديق حول ذلك قبل هذا السحب.”
“لقد غيرت دبي ديوتي فري حياتي”، أضاف. “هذا الفوز هو دليل على أن الصبر يؤتي ثماره حقًا.”