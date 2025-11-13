مليون دولار لمصرفي هندي في سحب سوق دبي الحرة

بالنسبة لأتول راو، الذي يعيش بين الإمارات وسلطنة عمان منذ عام 1998، لا يزال الفوز يبدو غير واقعي. قال راو، الذي يعمل في بنك: “عندما تلقيت المكالمة، ظننت أن أحدهم يمزح معي. نتلقى الكثير من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل المزعجة هذه الأيام، لذا كان من الصعب التصديق”. وأضاف: “لم أصدق إلا عندما تحققت من موقع سوق دبي الحرة بنفسي”.