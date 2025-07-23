مليون دولار لروسي وهندي في سحب سوق دبي الحرة

صالح، سوري الأصل، يقيم في الدوحة منذ ٢٦ عامًا، ويشارك في عروض سوق دبي الحرة منذ ١٥ عامًا. وهو أب لطفل واحد ويعمل مديرًا لدعم تكنولوجيا المعلومات في شركة دولفين للطاقة. قال: "هذه مفاجأة رائعة! شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة".