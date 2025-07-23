مليون دولار لروسي وهندي في سحب سوق دبي الحرة

تم اختيار هندي وروسي كأحدث مليونيرين في أحدث سحب على جائزة مليونير الألفية وأفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة، والذي أقيم يوم الأربعاء في الصالة B بمطار دبي الدولي.
فاز أحد الفائزين، سابيش بيروث، وهو هندي يبلغ من العمر 42 عاماً ويقيم في دبي، بمبلغ مليون دولار في يانصيب Millennium Millionaire Series 508 برقم التذكرة 4296، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 4 يوليو.
وُلد بيروث ونشأ في دبي، ويتقاسم الجائزة مع تسعة من زملائه الهنود. وقد دأبت المجموعة على المشاركة في عروض سوق دبي الحرة على مدار السنوات الست الماضية.
أعرب بيروث، وهو أب لطفل واحد ومشرف عمليات أول في مجموعة GAC، عن سعادته البالغة بتلقيه هذا الخبر الذي غيّر حياته. وقال: "أنا مصدوم تمامًا! شكرًا لسوق دبي الحرة. سنواصل، كمجموعة، المشاركة بكل تأكيد".
أصبح بيروث، الذي ينحدر أصلاً من ولاية كيرالا، المواطن الهندي رقم 254 الذي يفوز بمليون دولار في حملة "مليونير الألفية" منذ إطلاقها في عام 1999. ويظل المواطنون الهنود هم المشترين الأكبر للتذاكر في السحب المستمر منذ فترة طويلة.
كما فاز معن صالح، وهو روسي يبلغ من العمر 57 عاماً ومقيم في الدوحة، في يانصيب ميلينيوم مليونير سيريز 509 بتذكرة رقم 1184 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 7 يوليو.
صالح، سوري الأصل، يقيم في الدوحة منذ ٢٦ عامًا، ويشارك في عروض سوق دبي الحرة منذ ١٥ عامًا. وهو أب لطفل واحد ويعمل مديرًا لدعم تكنولوجيا المعلومات في شركة دولفين للطاقة. قال: "هذه مفاجأة رائعة! شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة".
وعندما سئل عن خططه للفوز، قال: "هذا الفوز سيساعدني في بناء منزل في قريتي في سوزدال، وهي بلدة تقع شمال شرق موسكو، ودعم تعليم ابني أثناء حصوله على درجة الماجستير في مالطا".
صالح هو أول مواطن روسي يفوز بمليون دولار في مسابقة مليونير الألفية.
بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب المفاجأة الكبرى على سيارتين فاخرتين ودراجات نارية.
فازت أليس سيميانوف، وهي مواطنة تشيكية تبلغ من العمر 56 عامًا ومقيمة في كلي بالجمهورية التشيكية، بسيارة مرسيدس بنز S500 (أوبسيديان بلاك ميتاليك) برقم التذكرة 1469 في سلسلة Finest Surprise Series 1927 والتي اشترتها في الصالة B في 6 يوليو.
سيميانوفا أم لطفل واحد وتعمل محاسبة. قالت: "شكرًا لسوق دبي الحرة؛ يسعدني المشاركة في حملتكم الترويجية".
وفي الوقت نفسه، فاز سريدهار أنكام بهيكشاباثي، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 39 عامًا ومقيم في دبي، بسيارة بنتلي بينتايجا V8 (الياقوت الداكن) برقم التذكرة 1405 في سلسلة Finest Surprise Series 1928 والتي اشتراها من متجر Terminal 3 Public Shop في 3 يوليو.
السيد بهيكشاباثي، وهو أب لطفل ويعمل حمالًا في مطار دبي، مشاركٌ دائم في عروض سوق دبي الحرة منذ عام ٢٠١٩. قال: "شكرًا لسوق دبي الحرة. أنا ممتنٌ جدًا لهذا الفوز".
وفي الوقت نفسه، فاز روبي ديفاسي، وهو مواطن هندي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، بدراجة نارية من طراز Ducati Multistrada V2 S (Storm Green) تحمل رقم التذكرة 0601 في سلسلة Finest Surprise Series 630 والتي اشتراها في الصالة B في 30 يونيو. ديفاسي غير متاح حاليًا للتواصل معه، لكنه بلا شك سيكون سعيدًا بمعرفة فوزها.
وأخيراً، فاز روبرت ميجلز، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 57 عاماً ومقيم في رأس الخيمة، بدراجة نارية من طراز BMW S 1000 R (لون أسود ستورم ميتاليك) تحمل رقم التذكرة 0930 في سلسلة Finest Surprise Series 631 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 7 يوليو.
شارك ميجلز بانتظام في عروض سوق دبي الحرة على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، وانتقل مؤخرًا إلى رأس الخيمة بعد أن عاش في دبي لست سنوات. وهو أب مطلق لطفلين ويعمل مستشارًا تجاريًا مستقلًا في دبي.
شكراً لكم على هذه الفرصة لإحداث فرق في حياة الناس، فهذا ما أؤمن به في سوق دبي الحرة. أنا ممتنٌّ ومتواضعٌ لفوزي اليوم،" قال.