مليون دولار لإماراتي في سحب سوق دبي الحرة

تم تتويج مليونيرين جديدين في أحدث سحب سوق دبي الحرة لمليونير الألفية والمفاجأة الأروع، الذي أقيم يوم الأربعاء، 10 ديسمبر.
كان مانو فان دروغنبرويك، البلجيكي البالغ من العمر 44 عامًا والمقيم في دبي، واحدًا من الفائزين المحظوظين الذين فازوا بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية 525.
الأب لطفلين، الذي يعمل كمدير نظام بيئي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت، يشارك في الترويج منذ انتقاله إلى دبي في عام 2023 مع عائلته. فاز بتذكرة رقم 1810، التي اشتراها عبر الإنترنت قبل شهر.
قال: “بصراحة، إنه شعور غامر!”
عندما سئل عن خططه الأولية للربح، قال: “سأقوم بسداد جزء من الرهن العقاري، وأدخر لتعليم أطفالي، وأبحث عن استثمار في البلد وبالطبع، سأحصل على هدية عيد ميلاد جميلة للعائلة في ديسمبر هذا!”
الفائز الآخر هو أحمد الجنيبي، إماراتي يبلغ من العمر 43 عامًا ويقيم في الشارقة. فاز في سلسلة مليونير الألفية 526 بتذكرة رقم 0193، التي اشتراها عبر الإنترنت في 27 نوفمبر. الأب لثمانية أطفال، الذي يعمل في الجيش، يشارك بانتظام في الترويج منذ أربع سنوات.
قال: “شكرًا، سوق دبي الحرة لمنحي هذه الفرصة الجديدة في الحياة — إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بشيء كبير بهذا الحجم!”
تم أيضًا إجراء سحب المفاجأة الأروع اليوم لثلاث سيارات فاخرة.
مارسيل أبو جودة، لبناني يبلغ من العمر 55 عامًا ويقيم في بيروت، فاز بسيارة مرسيدس بنز G 63 (أوبسيديان بلاك ميتاليك). يشارك جودة في الترويج منذ 15 عامًا. يعمل كرئيس للخدمات المصرفية الخاصة في بنك استثماري في بيروت.
راز جونيور، فلبيني الجنسية مقيم في الإمارات العربية المتحدة، فاز بدراجة نارية BMW R 1300 R (لايت وايت) التي اشتراها عبر الإنترنت في 17 نوفمبر.
أناندهاكريشنان كاروتيا، هندي يبلغ من العمر 31 عامًا ويقيم في دبي، فاز بدراجة نارية Aprilia Tuono V4 1100 (سكوربيو يلو) التي اشتراها عبر الإنترنت في 28 نوفمبر.
مقيم في دبي منذ 11 عامًا، السيد كاروتيا، الذي يشارك في ترويج دبي ديوتي فري منذ عام، هو أب لطفل واحد ويعمل كمهندس مدني في شركة هندسية واستشارية في دبي.
“هذه مفاجأة رائعة حقًا! أنا ممتن جدًا لهذا الفوز، شكرًا دبي ديوتي فري. سأستمر بالتأكيد في شراء التذاكر في ترويجكم الرائع”، قال.