مليون دولار لإماراتي في سحب سوق دبي الحرة

الفائز الآخر هو أحمد الجنيبي، إماراتي يبلغ من العمر 43 عامًا ويقيم في الشارقة. فاز في سلسلة مليونير الألفية 526 بتذكرة رقم 0193، التي اشتراها عبر الإنترنت في 27 نوفمبر. الأب لثمانية أطفال، الذي يعمل في الجيش، يشارك بانتظام في الترويج منذ أربع سنوات.