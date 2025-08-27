مليون دولار لأفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي.. الإمارات تكافئ الإبداع الرقمي

أعلن معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عن جائزة بقيمة مليون دولار أمريكي للأفلام المُنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي الأكبر والأولى من نوعها،

وكشف معاليه عن برنامج "مسرع المؤثرين" بقيمة 50 مليون درهم، والذي يهدف إلى دعم المبدعين وتسريع نموهم العالمي، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية لقمة المليار متابع 2026 في مقر المبدعين بدبي.

وقال القرقاوي إن الدورة الرابعة من القمة، التي ستقام في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، ستضم أكثر من 400 متحدث، وستصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات شخص حول العالم.

وشملت الإعلانات الأخرى النسخة الثانية من برنامج الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة مع منشئي المحتوى لتمويل وتوجيه المواهب الجديدة، بالإضافة إلى شراكات مع منصات رئيسية مثل تيك توك وسناب شات.

وقال القرقاوي إن الحدث الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تطور من تجمع إقليمي إلى "منصة عالمية لصياغة المستقبل ودعم المبدعين وتعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في مجال الاتصال".