مليون دولار لـ"أردني" في سحب سوق دبي الحرة

فاز مواطن أردني مقيم في الدوحة بجائزة مليون دولار أميركي في سحب "مليونير الألفية" و"أفضل مفاجأة" الذي نظمته سوق دبي الحرة اليوم في مطار دبي الدولي.

حيث فاز محمد زيد الكيلاني بالجائزة الكبرى في سلسلة مليونير الألفية 507 بتذكرة رقم 1815، والتي قام بشرائها عبر الإنترنت في 28 يونيو.

وأصبح الكيلاني المواطن الأردني الخامس عشر الذي يفوز بمليون دولار في هذه الحملة الترويجية. ورغم أنه لم يُبلغ بعد، إلا أنه سيشعر بسعادة غامرة بهذا الخبر الذي سيغير حياته.

بعد سحب مليونير الألفية، أُجري سحب "أروع المفاجآت" على سيارتين فاخرتين. فاز راثيشكومار رافيندران ناير، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 45 عامًا ومقيم في دبي، بسيارة BMW 740i M Sport (لونها أبيض معدني) برقم التذكرة 0255 ضمن سلسلة "أروع المفاجآت" لعام 1925، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 28 مايو.

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يقيم ناير في دبي منذ 15 عامًا، وهو ليس غريبًا على الفوز، حيث سبق له أن فاز بمليون دولار في مايو 2019. ويعمل أحد أبنائه مديرًا للحسابات في شركة خاصة.