مليون دولار بعد 25 عاماً.. قصة الصبر الجميل في دبي

فاز رجل أعمال من دبي ومنتج أفلام بوليوود سابق يبلغ من العمر 79 عامًا بمليون دولار في سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة بعد شرائه التذاكر باستمرار لمدة 25 عامًا.

لكن بالنسبة لراجان لال، الفوز ليس متعلقًا بالمال. “المال لا يثيرني،” قال لـ الخليج تايمز في مقابلة هاتفية. “إنه شعور الفوز. كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم القول إنهم فازوا بي نصيب مليون دولار؟”

قال لال، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين في 6 فبراير، إنه كان يشتري تذكرة واحدة بقيمة 1000 درهم إماراتي تقريبًا في كل مرة يسافر فيها، وغالبًا مرتين إلى ثلاث مرات شهريًا منذ عام 2000.