مليون دولار بعد 25 عاماً.. قصة الصبر الجميل في دبي

فاز رجل أعمال من دبي ومنتج أفلام بوليوود سابق يبلغ من العمر 79 عامًا بمليون دولار في سحب مليونير الألفية لسوق دبي الحرة بعد شرائه التذاكر باستمرار لمدة 25 عامًا.
لكن بالنسبة لراجان لال، الفوز ليس متعلقًا بالمال. “المال لا يثيرني،” قال لـ الخليج تايمز في مقابلة هاتفية. “إنه شعور الفوز. كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم القول إنهم فازوا بي نصيب مليون دولار؟”
قال لال، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين في 6 فبراير، إنه كان يشتري تذكرة واحدة بقيمة 1000 درهم إماراتي تقريبًا في كل مرة يسافر فيها، وغالبًا مرتين إلى ثلاث مرات شهريًا منذ عام 2000.
“خمسة وعشرون عامًا هي فترة طويلة للاستمرار في المحاولة،” قال.
بدافع الفضول، قام مؤخرًا بحساب المبلغ الذي أنفقه على مر السنين. وبلغ المبلغ حوالي 125,000 درهم إماراتي.
“لكن الأمر يستحق كل هذا العناء الآن،” قال.
يصف لال نفسه بأنه مؤمن قوي بساي بابا. في صباح يوم السحب، قبل مغادرته إلى المطار، قال إنه صلى بهدوء.
“قلت للتو، لقد كنت أحاول لمدة 25 عامًا. من فضلك افعل شيئًا هذه المرة،” قال.
في وقت لاحق من ذلك اليوم، بينما كان في المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع، أرسل له صديق رسالة تهنئة بفوزه. في البداية، لم يفهم ما يعنيه ذلك.
“تحقق ابني من الموقع بينما كنا في السيارة متجهين إلى المطار. كان اسمي هناك. قفزت فرحًا،” قال.
حاول مسؤولو سوق دبي الحرة الاتصال به عدة مرات، لكنه كان في اجتماعات ولم يرد. “كانت مفاجأة. مفاجأة كاملة،” قال.
بالنسبة للال، هذا الفوز يشبه قرارًا اتخذه قبل أكثر من عقدين، قرار اعتبره الكثيرون حماقة في ذلك الوقت.
في عام 2001، دخل مكتب نخيل المؤقت الذي كان عبارة عن كابينة متنقلة وحجز أربع فيلات في نخلة جميرا.
“في ذلك الوقت، كان مجرد هواء ورمال. سخر الناس مني. قالوا إن الجزيرة ستغرق،” قال لال مضيفًا أنه كان لديه إيمان بقيادة دبي ورؤيتها.
“آمنت برؤية الشيخ محمد. آمنت بأن هذا المشروع سيضع دبي على خريطة العالم،” قال.
اليوم، لا يزال يعيش في نخلة جميرا.
قبل وقت طويل من نخلة جميرا والفوز بمليون دولار، كان لال قد عاش بالفعل عدة حيوات.
في الهند، كان رجل أعمال ومنتج أفلام ناجحًا. أنتج 15 فيلمًا وأدار العديد من الأعمال التجارية، بما في ذلك مشاريع التجزئة.
ولكن في مواجهة المشاكل القانونية والضغوط خلال تلك الفترة، قرر ترك كل شيء والانتقال إلى دبي في سن 53.
“بعت كل شيء وانتقلت إلى هنا. لم أحضر أي أموال من الهند،” قال.
بدأ من الصفر وعاش في غرفة صغيرة، يدفع 90 درهمًا يوميًا. اقترض المال من صديق لبدء مصنع صغير في عجمان.
منذ تلك البداية، أعاد بناء أعماله ببطء. اليوم، تعمل مجموعته في العديد من البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. “أنا رجل عصامي. ولكن يجب أن تظل متواضعًا ولا تنسى أصولك أبدًا.”
النجاة من معارك صحية
تضمنت رحلة لال أيضًا تحديات صحية خطيرة. لقد نجا من أربع نوبات قلبية، وخضع لعدة إجراءات دعامة، واستبدال الصمام الأبهري، وجراحة الركبة، وكوفيد، وحتى السرطان. على الرغم من ذلك، لا يزال يذهب إلى المكتب لمدة ست ساعات تقريبًا كل يوم.
ابتسم عندما سئل عن التقاعد. “أريد أن أرحل وأنا أعمل،” قال.
بالنسبة للال، الفوز بمليون دولار رمزي وليس مغيراً للحياة. “لقد كان الله كريماً. مليون دولار لن يغير نمط حياتي،” قال.
ما يهمه أكثر اليوم هو حسن النية والعلاقات. “الآن أعمل على بناء حسن النية والسمعة، وليس المال فقط،” قال.
في العام الماضي، أصدر كتاباً بعنوان 'I Did It My Way'. قال إن الكتاب ليس عن إنجازاته، بل عن الأخطاء التي ارتكبها.
“لقد ارتكبت أخطاء كبيرة في الحياة. أحياناً القرارات المتهورة يمكن أن تؤثر على عائلتك، عملك، كل شيء. يجب أن تفكر في السبب والنتيجة،” قال لال.
نصيحته لأي شخص يشعر أنه فات الأوان للبدء من جديد؟ “لم يفت الأوان أبداً للمحاولة. لقد بدأت من جديد في سن 53. إذا كان لديك إيمان وكنت مستعداً للعمل الجاد، يمكنك إعادة البناء.”
وبعد 25 عاماً من شراء التذاكر، أثبت لنفسه أن الصبر يمكن أن يؤتي ثماره أيضاً.