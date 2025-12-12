مليون درهم لـ 10 مقيمين من"بيغ تيكيت"

في السحب الأخير لبيغ تيكيت، فاز عشرة فائزين محظوظين من بنغلاديش وكندا والصين والهند والفلبين بمبلغ 100,000 درهم لكل منهم. إجمالي جائزة السحب بقيمة 1,000,000 درهم يبرز جاذبية بيغ تيكيت المتزايدة، مما يمنح المشاركين فرصة للفوز بمبالغ تغير حياتهم.
مواطن كندي يعمل في قناة إخبارية مقرها دبي ومقيم في الإمارات منذ 15 عامًا، تعرف لأول مرة على بيغ تيكيت من خلال صديق قبل ثلاث سنوات. منذ ذلك الحين، كان يشتري التذاكر كل شهر بنفسه.
مستعرضًا رحلته، شارك قائلاً: “كنت دائمًا أنتظر بضعة أيام للحصول على مكالمة من فريق بيغ تيكيت حول أي عروض ترويجية لحزم التذاكر لأنني لم أكن أستطيع رفض عرض جيد. حتى في الأشهر التي لم يكن فيها أي عرض ترويجي، كنت لا أزال أشتري تذاكري. كنت أحرص على الاستمرار.”
وأضاف: “كنت مسافرًا عندما حاول الفريق الاتصال بي لأول مرة، لذلك تلقيت بريدًا إلكترونيًا يخبرني بفوزي. في البداية، اعتقدت أنه قد يكون عملية احتيال، ولكن عندما رأيت اسمي على الموقع الرسمي، علمت أنه حقيقي. ليس لدي أي خطط لأموال الجائزة حتى الآن، لكنني أنوي الاستمرار في شراء التذاكر. نصيحتي للآخرين هي الاستمرار في المشاركة؛ إنه شعور رائع عندما تصل الأخبار الجيدة أخيرًا بعد كل الوقت والجهد.”
لين تشاو
ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا ووكيلة عقارات بدوام جزئي من الصين، تعيش في دبي منذ 17 عامًا، تعرفت لأول مرة على بيغ تيكيت من خلال زوجها وقررت المشاركة.
“أحد أصدقاء زوجي فاز بالفعل بالجائزة الكبرى في بيغ تيكيت، وعندما أخبرني بذلك، قررت أن أجرب حظي. كانت هذه أول مرة أشتري فيها تذكرة، ولدهشتي، فزت. عندما تلقيت المكالمة الفائزة لأول مرة، لم أشعر أنها حقيقية. ثم تلقيت البريد الإلكتروني وشاهدت البث المباشر على يوتيوب، وعندها أدركت أخيرًا: لقد فزت حقًا. إنه شعور لا يصدق يصعب شرحه.”
وأضافت، “حتى أنني شاركت الخبر مع أصدقائي، وظنوا جميعًا أنني أمزح. مع هذه الجائزة النقدية، أخطط للاستثمار في تعليم أطفالي، وسأواصل شراء التذاكر.”
أنطونيو بلاساباس
مشرف يبلغ من العمر 54 عامًا من الفلبين، يعيش أنطونيو بلاساباس في أبوظبي مع عائلته منذ 17 عامًا. سمع لأول مرة عن بيغ تيكيت من خلال الأصدقاء وكان يشتري التذاكر لمدة 13 عامًا، يشتري واحدة كل شهرين.
عادةً ما يشتري أنطونيو تذاكره بنفسه، وهذه الفوز هو الأول له. “لقد فوجئت تمامًا عندما اكتشفت أنني فزت”، شارك. مع أرباحه، يخطط أنطونيو لمشاركة الجائزة مع ابنته، وقد اشترى بالفعل تذكرته لهذا الشهر.
“رسالتي للجميع بسيطة: استمروا حتى تفوزوا. الأمر كله يتعلق بالصبر والإيمان بأن وقتك سيأتي.”
راكش كومار كودواني
مدير مبيعات يبلغ من العمر 37 عامًا من راجستان يعيش في دبي مع عائلته منذ عام 2019. تعرف على بيغ تيكيت عبر الإنترنت وكان يشتري التذاكر كل عام لمدة أربع سنوات. يقول راكش إن أولويته هي استخدام أموال الجائزة لدعم عائلته، ويخطط لمواصلة الشراء من بيغ تيكيت؛ وقد اشترى بالفعل واحدة للشهر المقبل.
بيغ تيكيت
تينتو جيسمون
ممرضة مسجلة تبلغ من العمر 40 عامًا من كيرالا، تعيش في عجمان منذ 15 عامًا مع عائلتها، تعرفت لأول مرة على بيغ تيكيت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأصدقاء والزملاء. قبل خمس سنوات، قررت أن تجرب حظها لأول مرة.
اشترت تذكرتها الفائزة كجزء من مجموعة مكونة من عشرة أشخاص وكانت مندهشة وسعيدة للغاية عندما علمت بالفوز. تخطط لتقسيم الجائزة بالتساوي بين المجموعة والاستمرار في شراء التذاكر في المستقبل.
Big Ticket
محمد كايم الله شيخ محمد ناصر
خياط يبلغ من العمر 23 عامًا من بيهار، يعيش في دبي منذ عامين، بدأ المشاركة في Big Ticket لأول مرة بعد أن رأى زملاءه يشترون التذاكر بانتظام. معًا، يشكلون مجموعة من 20 شخصًا.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها شراء تذكرة باسمه، وتبين أنها الفائزة. يخطط لإرسال حصته من الجائزة إلى الوطن لدعم عائلته والمساهمة في تجديد المنزل. المجموعة بأكملها متحمسة للفوز وقد اشتروا بالفعل تذكرتهم التالية.
Big Ticket
سانيل كومار
محاسب يبلغ من العمر 40 عامًا من كيرالا، الهند، يعيش سانيل كومار في دبي مع عائلته منذ 15 عامًا. اكتشف Big Ticket لأول مرة عبر الإنترنت وكان يشتري التذاكر باستمرار على مدار السنوات الخمس الماضية.
يشتري سانيل التذاكر كل شهر، عادة كجزء من مجموعة مع زملائه. هذا الفوز يمثل الفوز الثاني مع Big Ticket. فاز لأول مرة بمبلغ 100,000 درهم في عام 2024 كجزء من السحب الإلكتروني الأسبوعي، والذي شاركه مع مجموعة من 10 أصدقاء.
كان هذا الفوز ذا معنى خاص له وللمجموعة. “كنت سعيدًا جدًا عندما تلقيت المكالمة الفائزة”، شارك. نظرًا لأن التذكرة تم شراؤها مع 10 أصدقاء، يقول سانيل إنه لم يضع أي خطط شخصية لحصته من الجائزة حتى الآن. ومع ذلك، يؤكد أنه سيواصل بالتأكيد المشاركة في Big Ticket.
أمرو ميا أشك ميا
عمرو ميا، أصله من بنغلاديش، فاز بجائزة ترضية قدرها 100 ألف درهم، رقم التذكرة 199-873. بينما لم يشارك أي خطط لفوزه، كان متحمسًا جدًا لمعرفة فوزه.
محمد أريفول إسلام محمد جعفر
محمد أريفول، من بنغلاديش، فاز بجائزة ترضية قدرها 100 ألف درهم، رقم التذكرة 317-491. على الرغم من أنه لم يشارك خططه للجائزة بعد، كان مسرورًا لسماع الأخبار.
محمد منصور أزاد فضلول
رجل أعمال يبلغ من العمر 42 عامًا من بنغلاديش، يقيم في رأس الخيمة منذ ست سنوات، فاز مؤخرًا بجائزة ترضية من بيغ تيكت.
بيغ تيكت
لقد كان يشتري تذاكر بيغ تيكت كل شهر لمدة عامين كجزء من مجموعة كبيرة من الأصدقاء. هذا الشهر، اشترى تذكرته مع مجموعة من 50 صديقًا، وتقاسموا معًا أموال الجائزة. قال: “لقد كنت أحاول الفوز لفترة طويلة. كنت أؤمن أن يومًا ما في عام 2025، سيأتي حظي. أنا ممتن جدًا لحدوث ذلك.”
على الرغم من أنه لم يضع أي خطط شخصية لجزءه من الجائزة بعد، إلا أنه قد اشترى بالفعل تذكرته التالية لشهر المقبل. رسالته للآخرين بسيطة ومشجعة: “استمروا في المحاولة وافعلوها مع أصدقائكم. يجب على الجميع أن يمنحوا أنفسهم فرصة.”
التذاكر متاحة عبر الإنترنت على www.bigticket.ae أو في مكاتب تقع في مطار زايد الدولي ومطار العين.