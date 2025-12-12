مليون درهم لـ 10 مقيمين من"بيغ تيكيت"

وأضاف: “كنت مسافرًا عندما حاول الفريق الاتصال بي لأول مرة، لذلك تلقيت بريدًا إلكترونيًا يخبرني بفوزي. في البداية، اعتقدت أنه قد يكون عملية احتيال، ولكن عندما رأيت اسمي على الموقع الرسمي، علمت أنه حقيقي. ليس لدي أي خطط لأموال الجائزة حتى الآن، لكنني أنوي الاستمرار في شراء التذاكر. نصيحتي للآخرين هي الاستمرار في المشاركة؛ إنه شعور رائع عندما تصل الأخبار الجيدة أخيرًا بعد كل الوقت والجهد.”