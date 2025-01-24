مليون درهم لهندي من يانصيب الإمارات في محاولته الأولى

في الحادي عشر من يناير، صُدم المغترب الهندي البالغ من العمر 41 عامًا عندما اكتشف أنه كان محظوظًا في محاولته الأولى. فقد حصل كبير الكهربائيين في هيئة كهرباء ومياه دبي على مليون درهم إماراتي وأصبح أول مليونير في يانصيب الإمارات العربية المتحدة.