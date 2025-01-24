مليون درهم لهندي من يانصيب الإمارات في محاولته الأولى
بعد أن أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في الإمارات العربية المتحدة، قرر "بير محمد أعظم"، أن يتحدى الصعاب ويشارك في ألعاب اليانصيب في البلاد مثل العديد من المقيمين الآخرين.
في الحادي عشر من يناير، صُدم المغترب الهندي البالغ من العمر 41 عامًا عندما اكتشف أنه كان محظوظًا في محاولته الأولى. فقد حصل كبير الكهربائيين في هيئة كهرباء ومياه دبي على مليون درهم إماراتي وأصبح أول مليونير في يانصيب الإمارات العربية المتحدة.
وقال وهو يصف كيف اكتشف أنه فاز بالجائزة: "في البداية، شاهدت السحب المباشر ورأيت الأرقام الفائزة. ثم بحثت عبر الإنترنت مرة أخرى، ورأيت أنني فزت حقًا!"
وقال عزام الذي اشترى 20 تذكرة مع أصدقائه إنه اتصل بهم في اليوم التالي لتهنئتهم. وأضاف: "لم يتوقف هاتفي عن الرنين واحتفلنا بالفوز يومي السبت والأحد"، مضيفًا أن هذا الفوز "لا يصدق". وقررت مجموعة الأصدقاء العشرين شراء التذاكر بشكل جماعي وتقاسم الجائزة في حالة الفوز.
ورغم أنه لم يقرر بعد ما سيفعله بالجائزة المالية، فقد اتخذ قراره بشأن شيء واحد. وقال وهو يبتسم فرحا بعد أن وعد بأن يفعل ما هو أفضل لعائلته وأصدقائه بالجائزة: "سأتبرع بجزء منها للجمعيات الخيرية".
ولن تكون هذه المرة الأخيرة له مع يانصيب الإمارات العربية المتحدة، حيث أنه مصمم على "محاولة حظه مرة أخرى".
وأضاف "إذا فزت بالجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم فلن أقف هنا على هذه الأرض، بل سأطير في السماء من السعادة والإثارة".