مليون درهم لمقيم هندي في سحب سوق دبي الحرة

أصبح سوبهاش مادام، وهو مهاجر هندي يبلغ من العمر 48 عامًا ويقيم في عجمان، أحدث فائز بمليون دولار في سلسلة مليونير الألفية في سوق دبي الحرة 517. وقد حالفه الحظ بالحصول على التذكرة رقم 2550، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 12 سبتمبر.
تم الإعلان عن فوز السيدة يوم الأربعاء خلال سحب مليونير الألفية وأفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة، الذي أقيم في الصالة C بمطار دبي الدولي.
مادام، المقيم في عجمان منذ ١٤ عامًا، يعمل في محل لبيع الهواتف المحمولة في المنطقة الصناعية الصناعية. يشارك والد أحد الأطفال في عروض سوق دبي الحرة منذ عامين. قال بعد فوزه: "شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة! لن أنسى هذا اليوم أبدًا!"
مادام، المنحدر من ولاية كيرالا، هو المواطن الهندي رقم 260 الذي يفوز بمليون دولار أمريكي ضمن الحملة الترويجية. ويظل المواطنون الهنود أكبر المشاركين والفائزين في سحب سوق دبي الحرة المستمر منذ فترة طويلة.
بعد سحب مليونير الألفية، تم إجراء سحب المفاجأة الكبرى على سيارتين فاخرتين.
فاز مواطن فرنسي مقيم في فرنسا، بييترا ستيفان، بسيارة Land Rover Defender 110 V8 HSE P525 (Fuji White) برقم التذكرة 1485 في سلسلة Finest Surprise Series 1934 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 13 سبتمبر.
السيد ستيفان، الفرنسي رقم 33 الذي يفوز بسيارة من خلال عرض "أفضل مفاجأة" منذ إنشائه في عام 1989، لا يمكن الاتصال به حاليًا ولكن لا شك أنه سيكون سعيدًا بمعرفة فوزها.
وفي الوقت نفسه، فاز السيد سيد سليمان، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 31 عامًا ومقيم في دبي، بدراجة نارية من طراز Indian 101 Sout (أحمر معدني) تحمل رقم التذكرة 0543 في سلسلة Finest Surprise Series 638 والتي اشتراها في Concourse B West في 17 سبتمبر.
السيد سليمان، وهو مشتري تذكرة لأول مرة من أصل تركي، يعمل رئيسًا للتسويق في مركز إماراتي يدعم الشركات المحلية في مطار دبي.
شكرًا لسوق دبي الحرة على فرصة الفوز بتذكرتي الأولى ضمن حملتهم الترويجية الرائعة. أتطلع بشوق لركوب هذه الدراجة النارية على طرقات دبي!
وأخيرًا، فاز السيد كونشو مويدين ماداكان، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 52 عامًا ومقيم في دبي، بدراجة نارية من طراز BMW S 1000 R (حزمة M) برقم التذكرة 0970 في سلسلة Finest Surprise Series 639 والتي اشتراها عبر الإنترنت في 18 سبتمبر.
السيد ماداكان هو أحد المشاركين الدائمين في عروض سوق دبي الحرة منذ 6 سنوات، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل خياطًا في دبي.
أخيرًا، بعد طول انتظار، فزتُ مع سوق دبي الحرة! شكرًا جزيلًا! قال.