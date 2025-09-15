مليون درهم لمقيم عراقي يعاني ديوناً متراكمة من يانصيب الإمارات

بالنسبة للمغترب العراقي علي نهاد عبد اللطيف الطيار البالغ من العمر 35 عامًا، كانت الأشهر الستة الماضية من أصعب الأشهر التي واجهها منذ انتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2019.
كانت أعماله بطيئة، والديون تتراكم، وكثيرًا ما كان يشعر بالقلق بشأن المستقبل. ثم، يوم الاثنين (8 سبتمبر)، انقلبت حياته رأسًا على عقب. أصبح علي رابع فائز بجائزة مليون درهم من يانصيب الإمارات، وهي جائزة وصفها بأنها "جاءت في الوقت المناسب تمامًا".
قال علي لصحيفة "خليج تايمز " في مقابلة حصرية في قاعة جوائز يانصيب الإمارات: "كان شعورًا لا يوصف، بين التصديق وعدم التصديق. لقد رفعت هذه الأموال عبئًا ثقيلًا عن كاهلي. لقد كانت رحلةً شاقةً خلال الأشهر الستة الماضية؛ وهذا سيُصلح كل شيء".
في البداية، لم يُدرك علي فوزه. أُجريت القرعة يوم السبت، 6 سبتمبر/أيلول، لكنه لم يُلاحظ أن أرقامه هي الأرقام الفائزة. يتذكر قائلاً: "لم أُدرك ذلك إلا يوم الاثنين عندما سجّلت الدخول مُجددًا"، واصفًا كيف ظهرت على شاشة هاتفه كلمة "الفائز" مع تناثر قصاصات الورق الملونة عليها. "كان شعورًا لا يُصدق".
كنت في مكتبي، وعندما رأيت النتيجة، لم أستطع الجلوس ساكنًا. عدتُ إلى المنزل فورًا لأخبر زوجتي بالخبر، قال. "المضحك حقًا أنني سجلتُ دخولي يوم الاثنين لشراء تذكرة أخرى والمحاولة مجددًا."
الأرقام المحظوظة 5..11..14
لم يكن اختيار علي لأرقام "اليوم" و"الشهر" عشوائيًا، بل مرتبطًا بمحطات شخصية بارزة. قال: "اخترت شهر ميلاد ابنتي، وهو الخامس، والحادي عشر، وهو عيد ميلاد والدي، والرابع عشر، عيد ميلادي. أما الباقي، فأتركه للقدر". وأشار إلى أنه لم يكرر الأرقام بدقة، بل غيّرها باستمرار، لكنه هذه المرة جلس وفكّر في الأمر.
جاء الفوز في أحدث سحب ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، أول يانصيب مُنظّم في الدولة، والذي أُطلق في ديسمبر من العام الماضي. وسرعان ما أصبح حدثًا بارزًا، إذ يُقدّم جوائز كبرى تصل إلى 100 مليون درهم، وجوائز تتراوح بين 100 و100 مليون درهم، حسب عدد المباريات. للمشاركة، يجب أن يكون عمر المقيمين 18 عامًا فأكثر، وأن يكونوا حاضرين فعليًا في الإمارات وقت المشاركة.
الاتساق والمثابرة
علي، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ خمس سنوات، يدير شركة "وجه الجمال" لتجارة العطور ومستحضرات التجميل في عجمان. يشارك في اليانصيب منذ ديسمبر، وعادةً ما يشتري التذاكر مع زوجته كل أسبوعين. يصفه بأنه "استثمار بسيط"، إذ يخصص حوالي 200 درهم شهريًا. ويتذكر قائلاً: "كنتُ أؤمن بالفوز".
علي، متزوج ولديه ابنة عمرها عامان ونصف، وطفل آخر في انتظاره، يعرف بالفعل أين سيُستثمر المال: في صناعة العطور. يقول: "هذه الصناعة جزء من عائلتي منذ عام ١٩٨٥. أريد توسيع نطاق إنتاجنا والنمو من هنا".
بالعودة إلى الماضي، قال علي إن الرحلة علّمته قيمة المثابرة. "لم أتوقف عن المحاولة. لشهور، واصلت اللعب، وكنت أقول لنفسي دائمًا: العب بمسؤولية، ضمن حدودك، واترك الباقي على الله. هذه المرة، جاء دوري."