مليون درهم لمقيم عراقي يعاني ديوناً متراكمة من يانصيب الإمارات

جاء الفوز في أحدث سحب ليانصيب الإمارات العربية المتحدة، أول يانصيب مُنظّم في الدولة، والذي أُطلق في ديسمبر من العام الماضي. وسرعان ما أصبح حدثًا بارزًا، إذ يُقدّم جوائز كبرى تصل إلى 100 مليون درهم، وجوائز تتراوح بين 100 و100 مليون درهم، حسب عدد المباريات. للمشاركة، يجب أن يكون عمر المقيمين 18 عامًا فأكثر، وأن يكونوا حاضرين فعليًا في الإمارات وقت المشاركة.