مليون درهم لبنجلاديشي من تذكرة مجانية في"بيج تيكت"

وبعد أن شاهدهم وهم يشترون التذاكر بشغف ويشاركون قصص السحب، قرّر أن يغتنم الفرصة ويشارك. فبدأ بشراء التذاكر الكبيرة مع مجموعة من خمسة أصدقاء، في البداية اعتاد أن يشتري التذاكر كل شهر، قبل أن تتحول العادة إلى المشاركة من حين لآخر.