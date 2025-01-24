مليون درهم لبنجلاديشي من تذكرة مجانية في"بيج تيكت"
عندما قرر الوافد البنجلاديشي "محمد أتيكول علم هازي عبد المنان" المشاركة في أحدث سحب للتذكرة الكبرى، اشترى تذكرتين في المتجر وحصل على ثلاث تذاكر مجانية من خلال عرض ترويجي - وإحدى تلك التذاكر المجانية هي التي جلبت له مليون درهم.
قال رجل الأعمال الذي يعيش ويعمل بمفرده في أبوظبي بينما تقيم عائلته في مسقط رأسه، إنه سمع لأوّل مرة عن شركة "بيج تيكيت" قبل عقد من الزمن من أصدقائه.
وبعد أن شاهدهم وهم يشترون التذاكر بشغف ويشاركون قصص السحب، قرّر أن يغتنم الفرصة ويشارك. فبدأ بشراء التذاكر الكبيرة مع مجموعة من خمسة أصدقاء، في البداية اعتاد أن يشتري التذاكر كل شهر، قبل أن تتحول العادة إلى المشاركة من حين لآخر.
سعادة غامرة
ورغم حماسه الشديد للنتائج، قال محمد إنه شعر بأنه سيفوز.
"عندما تلقيت المكالمة من شركة "بيج تيكت" Big Ticket، غمرتني السعادة والإثارة. في أعماقي، كان لدي شعور بأن اليوم سيكون يوم حظي، وكانت مشاعري في محلها تماماً"، كما قال.
ورغم أنه لم يحسم بعد خططه بشأن نصيبه من أموال الجائزة، إلا أنه يعتزم استثمارها في توسيع أعماله. ويقول: "سأستمر بالتأكيد في شراء تذاكر Big Ticket. ورسالتي للآخرين بسيطة: استمروا في تجربة حظكم".