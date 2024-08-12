مليون درهم غرامات مخالفات العمل في الإمارات

كما نص القرار على إحالة أي نزاع بين أصحاب العمل والعمال إلى المحكمة الابتدائية وليس محكمة الاستئناف في حالة وجود خلاف على القرار الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين لحل النزاع، ويسري هذا على جميع القضايا باستثناء تلك النزاعات التي تم تسويتها أو حجزها لإصدار حكم.

,اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الأحكام يتعين على محكمة الاستئناف إحالة جميع الطلبات والنزاعات والتظلمات المتعلقة بتنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية.

وبموجب الأحكام الجديدة، تلغي المحكمة الإجراءات المتعلقة بأية مطالبات تم تقديمها بعد مرور عامين على انتهاء علاقة العمل.

ويأتي هذا المرسوم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتطوير الإطار التشريعي والقانوني، ويهدف إلى ضمان كفاءة وتنافسية سوق العمل وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية بشكل واضح، وضمان حمايتها بالقانون.