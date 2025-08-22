مليون درهم تعويضاً لمقيمة أُصيبت في حادث سيارة بدبي

حصلت امرأة هندية، تعرضت لإصابات بالغة في حادث سير، على تعويض قدره مليون درهم. ووقع الحادث بالقرب من قنصلية بنغلاديش في منطقة الوحيدة بدبي، ما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري وشلل جزئي في ذراعها وساقها اليمنى، بالإضافة إلى إصابات أخرى.
في الحادث الذي وقع في أبريل 2023، كانت "رحمتبي محمد سالي" تعبر الطريق في مكان لا يُسمح فيه للمشاة عندما صدمتها سيارة نيسان باترول يقودها مواطن إماراتي.
خلال تحقيقات الشرطة والمحكمة، تبيّن أن إهمال السائق وعدم مراعاة مستخدمي الطريق الآخرين تسببا في الحادث. مع ذلك، وجدت المحكمة أيضًا أن رحماثبي تتحمل مسؤولية جزئية لعبورها الطريق دون الانتباه للمركبات.
بعد الحادث، نُقلت رحماثبي إلى مستشفى راشد بدبي. عانت من إصابات خطيرة، منها نزيف في الدماغ، وكسر في العمود الفقري، وضعف عضلي وشلل جزئي في ذراعها وساقها اليمنى.
وفي القضية الجنائية التالية المتعلقة بالحادث، تم تغريم السائق الإماراتي بمبلغ 3000 درهم، كما تم تغريم الرحماثبي بمبلغ 1000 درهم.
طلبت عائلة الضحية مساعدة قانونية من الرئيس التنفيذي لشركة ياب للخدمات القانونية، سلام بابينيسيري. قدّم محامو الشركة دعوى تعويض إلى المحكمة، مُقدّمين شهادات طبية، وحكم القضية الجنائية، ووثائق أخرى ذات صلة. وُصفت شركات التأمين وقت الحادث وتلك التي كانت وقت تقديم الدعوى، بالإضافة إلى السائق الإماراتي، كمدعى عليهم في الدعوى.
أدركت المحكمة خطورة إصابات رحمثبي، فألزمت شركة التأمين العاملة وقت الحادث بدفع تعويض قدره مليون درهم. ورُفضت الطعون اللاحقة التي قدمها المدعى عليهم أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، مما ضمن تأييد الحكم الصادر لصالح رحمثبي.