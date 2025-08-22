مليون درهم تعويضاً لمقيمة أُصيبت في حادث سيارة بدبي

طلبت عائلة الضحية مساعدة قانونية من الرئيس التنفيذي لشركة ياب للخدمات القانونية، سلام بابينيسيري. قدّم محامو الشركة دعوى تعويض إلى المحكمة، مُقدّمين شهادات طبية، وحكم القضية الجنائية، ووثائق أخرى ذات صلة. وُصفت شركات التأمين وقت الحادث وتلك التي كانت وقت تقديم الدعوى، بالإضافة إلى السائق الإماراتي، كمدعى عليهم في الدعوى.