مليون درهم تعوض صبر 5 سنوات لمقيم هندي من"بيج تيكيت"

وقال "سليمان"، الذي ينحدر من ولاية "كيرالا "الهندية وعاش في الإمارات لمدّة 10 سنوات قبل أن ينتقل إلى السعودية، إن الجائزة ستساعده في سداد ديونه وتوفير دعم أكبر لعائلته.