الإمارات
مليون درهم تعوض صبر 5 سنوات لمقيم هندي من"بيج تيكيت"
سيحصل المحاسب الفائز على جائزة المليون درهم
استمر المغترب الهندي "عبد الله سليمان" في المشاركة في سحب "بيج تيكيت" كل شهر لمدة 5 سنوات كاملة - وقد أثمر صبره الطويل في النهاية حيث فاز بمليون درهم إماراتي في آخر سحب إلكتروني.
وقال "سليمان"، الذي ينحدر من ولاية "كيرالا "الهندية وعاش في الإمارات لمدّة 10 سنوات قبل أن ينتقل إلى السعودية، إن الجائزة ستساعده في سداد ديونه وتوفير دعم أكبر لعائلته.
وقالت "بيج تيكيت" في بيان: "بفضل التذكرة المحظوظة رقم 019362، فإن التزام "عبد الله" الثابت تجاه سحب "بيج تيكيت" قد جلب له لحظة لا تُنسى من السعادة".
وشعر "سليمان" الذي يعمل محاسباً بفرحة غامرة وامتنان شديد عندما تلقى المكالمة التي تبلغه بالفوز.
وهو الفائز الوحيد بالجائزة البالغة مليون درهم.