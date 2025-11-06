مليونير بـ 100مليون درهم يرفض ترك وظيفته في الإمارات

حتى بعد أن أصبح أكثر ثراءً بمقدار 100 مليون درهم بين عشية وضحاها، يقول المقيم في أبوظبي "أنيلكومار بولا" إنه لا يخطط لترك وظيفته. يعتزم المحترف الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 29 عامًا الاستمرار في العمل - والاستمرار في اعتبار الإمارات وطنًا له على الأقل للعقد المقبل.

قال في مقابلة مع الخليج تايمز بعد أسابيع من الفوز الذي غير حياته: "أخطط لمواصلة العمل في الوقت الحالي. أريد البقاء في الإمارات على الأقل للعشر سنوات القادمة. هذا الفوز يمنحني الفرصة للاستثمار والتخطيط بعناية للمستقبل."

أنيلكومار، الذي ينحدر أصلاً من تيلانجانا، الهند، انتقل إلى أبوظبي منذ حوالي عام ونصف ويعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات منذ ذلك الحين. قال: "مثل معظم الناس الذين يأتون إلى الإمارات، أردت دعم عائلتي وبناء مستقبل أفضل لهم. كان لدى والديّ أحلام صغيرة، وكنت دائمًا أرغب في تحقيقها."

الأولوية القصوى لأنيلكومار هي نقل عائلته - والديه وأخيه - إلى الإمارات حتى يتمكنوا من العيش معًا. قال: "الإمارات بلد آمن جدًا، وأنا سعيد ببناء حياتي هنا. أريد أن يعيش والديّ وأخي الحياة التي أعيشها هنا وأن يكونوا قريبين مني."

لم يشاركهم الخبر شخصيًا بعد. قال: "أريد أن أعود إلى الوطن وأخبرهم وجهًا لوجه حتى أتمكن من رؤية الفرح في عيونهم. أعلم أن أمي ستبكي دموع الفرح."

من روتين بسيط إلى ثروة مفاجئة

قبل السحب الذي غير حياته، كان أنيلكومار يعيش حياة هادئة ومتوقعة - يعمل خلال النهار، ويقضي الوقت مع الأصدقاء، ويبقى على اتصال مع العائلة في الوطن. تغيرت روتينه عندما تلقى مكالمة غير متوقعة من فريق يانصيب الإمارات بينما كان جالسًا على أريكته في المنزل في 18 أكتوبر.

قال: "كنت مصدومًا ولم أصدق في البداية. شربت بعض الماء، حاولت أن أهدأ، ثم احتفلت بهدوء. كانت لحظة لا تُنسى."

استغرق الأمر بعض الوقت حتى يستوعب حقيقة الجائزة الكبرى البالغة 100 مليون درهم - الأكبر في تاريخ البلاد. قال: "استغرق الأمر بضعة أيام حتى أستوعبها حقًا. كنت في حالة صدمة في البداية، ولكن بعد بعض الوقت، قبلت أنها حقيقية. لا يزال أحيانًا يبدو غير معقول."

تذكرة واحدة غيرت حياتي

بدأ أنيلكومار في لعب يانصيب الإمارات منذ حوالي عام، محاولًا تجربة حظه أحيانًا مع بطاقات الخدش وسحوبات يوم الحظ. قال: "تخطيت بضعة أشهر، لكنني واصلت الإيمان. بالنسبة لسحب 18 أكتوبر، اشتريت 12 تذكرة، وواحدة منها غيرت حياتي."

الشخص الأول الذي أخبره كان صديقه المقرب وزميله. قال: "في البداية، لم يصدقني، لذلك طلبت منه التحقق من موقع يانصيب الإمارات بنفسه. عندما رأى اسمي، صُدم وبدأ يهنئني."

الاستثمار بحكمة، وليس الإنفاق بتهور

بينما قد يحلم الكثيرون بالرفاهية الفورية، يتعامل أنيلكومار مع ثروته الجديدة بضبط النفس والتخطيط الدقيق. قال: "أول شيء قررته هو إحضار عائلتي هنا والتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجونه. أريد أيضًا شراء منزل، ربما في جزيرة ياس أو جزيرة السعديات."

يخطط لطلب نصيحة مالية مهنية قبل الاستثمار. قال: "أريد الاستثمار في العقارات وأيضًا في سوق الأسهم. أفكر أيضًا في بدء عمل استشاري في تكنولوجيا المعلومات مع زميلي."

بالطبع، لا يزال يريد تحقيق حلم واحد. قال: "لدي حلم بشراء سيارة رياضية، وبالتأكيد أريد تحقيق حلمي أولاً. لم أقرر بعد أي سيارة رياضية أريد. ثم أريد الاحتفال بهذه اللحظة في منتجع رائع أو فندق سبع نجوم والاستمتاع بهذا الجو لبعض الوقت. ثم أحتاج إلى بدء التخطيط لهذا الاستثمار."

رد الجميل والبقاء متواضعًا

على الرغم من وضعه الجديد كمليونير، قال أنيلكومار إنه يعتزم البقاء متواضعًا ورد الجميل. قال: "أخطط للتبرع بجزء من المال للجمعيات الخيرية. أعتقد أن هذه النعمة جاءت من خلال الحظ، ومشاركتها مع الناس الذين يحتاجونها تمنحني السعادة الحقيقية."

في الوقت الحالي، تبقى الحياة منخفضة المستوى. فقط عدد قليل من الأشخاص في دائرته يعرفون عن فوزه، ويخطط للحفاظ على ذلك. قال: "سأستمر في البقاء خاصًا والتركيز على عائلتي وعملي. سأخذ الأمور ببطء في الوقت الحالي."