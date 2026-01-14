مليونا دولار لإيطالي وأمريكية في سحب سوق دبي الحرة

فاز جوزيبي مانجيلي من ميلانو بالجائزة الكبرى في سلسلة مليونير الألفية 531 بالبطاقة رقم 4244، التي اشتراها عبر الإنترنت في 28 ديسمبر. وهو أول إيطالي يفوز بمليون دولار في عرض مليونير الألفية منذ بدايته عام 1999. حاليًا، لا يمكن الوصول إليه وهو غير مدرك لثروته الجديدة.