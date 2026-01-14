مليونا دولار لإيطالي وأمريكية في سحب سوق دبي الحرة
بدأت السنة الجديدة بأخبار رائعة لـ جوزيبي مانجيلي من إيطاليا ولينا بولس من الولايات المتحدة، حيث فاز كل منهما بمليون دولار في أحدث سحب لمليونير الألفية من سوق دبي الحرة.
فاز جوزيبي مانجيلي من ميلانو بالجائزة الكبرى في سلسلة مليونير الألفية 531 بالبطاقة رقم 4244، التي اشتراها عبر الإنترنت في 28 ديسمبر. وهو أول إيطالي يفوز بمليون دولار في عرض مليونير الألفية منذ بدايته عام 1999. حاليًا، لا يمكن الوصول إليه وهو غير مدرك لثروته الجديدة.
انضمت إلى مانجيلي، لينا بولس؛ فازت الأمريكية بالجائزة في سلسلة مليونير الألفية 532 بالبطاقة رقم 1772، التي اشترتها عبر الإنترنت في 4 يناير. لم تكن بولس متاحة أيضًا للتعليق الفوري.
فاز شاراد سينغ، هندي يبلغ من العمر 40 عامًا، بسيارة مرسيدس-بنز S500 (طلاء معدني أوبسيديان) بالبطاقة رقم 0267 في سلسلة فاينست سربرايز 1946. اشترى المقيم في الإمارات التذكرة عبر الإنترنت في 20 ديسمبر خلال الذكرى السنوية الثانية والأربعين لسوق دبي الحرة.
يعيش سينغ في دبي منذ عام 2008، وقد شارك بانتظام في عروض سوق دبي الحرة لمدة ست سنوات حتى الآن ويعمل مهندس مشاريع أول لشركة نفط وغاز.
قال:
فاز رينشاد علي، هندي يبلغ من العمر 35 عامًا ومقيم في عمان، بدراجة نارية دوكاتي مولتيسترادا V2S (حمراء) بالبطاقة رقم 1100 في سلسلة فاينست سربرايز 653، التي اشتراها عبر الإنترنت خلال الذكرى السنوية الثانية والأربعين لسوق دبي الحرة في 20 ديسمبر.
ولد علي ويعيش في مسقط، وهو الآن فائز ثلاث مرات بدراجة فاينست سربرايز النارية. في عام 2021، فاز بدراجتين ناريتين: دراجة إنديان فينتج دارك هورس (ثندر بلاك سموك) بالبطاقة رقم 0266 في سلسلة فاينست سربرايز 441 في فبراير، ودراجة بي إم دبليو F 750 GS (أسود/أصفر) بالبطاقة رقم 0801 في سلسلة فاينست سربرايز 446 في مارس.
تفاجأ علي، الذي يعمل في شركة تدقيق، عندما علم أن إحدى تذاكره العشر من السلسلة 653 جعلته محظوظًا للمرة الثالثة في سوق دبي الحرة.
أخيرًا، فاز سوجيث بيجارابو، وهو هندي يبلغ من العمر 28 عامًا ومقيم في الشارقة، بدراجة نارية من طراز BMW R12 NineT (719 Aluminum) بالرقم 0620 في سلسلة
يقيم بيجارابو في الشارقة منذ ثماني سنوات، ويشارك بانتظام في عروض سوق دبي الحرة الترويجية منذ عامين، ويعمل في شركة تصنيع وتعبئة وتغليف في الشارقة. قال: