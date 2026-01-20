مليونا درهم "منحة الفاية" من الشارقة لدعم البحث العلمي

أطلقت حكومة الشارقة منحة الفاية البحثية، وهو برنامج علمي رئيسي يهدف إلى دراسة تاريخ البشرية والتغير البيئي في موقع الفاية الأثري، وهو موقع للتراث العالمي لليونسكو.

وأعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، سفيرة موقع الفاية للتراث العالمي، عن المنحة خلال الحفل الذي أقيم للاحتفال بإدراج الفاية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وشهد الحدث، الذي أقيم في الشارقة الأسبوع الماضي، علامة فارقة تاريخية، حيث اعترف بعقود من الأبحاث الأثرية التي غيرت فهمنا للحياة البشرية المبكرة في شبه الجزيرة العربية.