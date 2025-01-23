مليونا درهم مبيعات الشركات المنزلية في سوق الفريج بدبي
حظي سوق الفريج في دبي، الذي قدم شريحة من ثقافة الإمارات العربية المتحدة، بشعبية كبيرة بين السكان وشهد زيادة بنسبة 76% في أعداد الزوار هذا الموسم مقارنة بالعام السابق. وقد زار أكثر من 282 ألف شخص سوق الفريج في حديقة الورقاء 3 وحديقة بحيرة البرشاء هذا الموسم.
وأقيم السوق في الفترة ما بين 13 ديسمبر 2024 و19 يناير 2025، حيث أتاح الفرصة لـ 63 مشاركاً، بما في ذلك الشركات المنزلية الفريدة والعائلات المحلية من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد مبيعات بلغت قيمتها 2 مليون درهم.
من الهريس الطازج إلى الجلابيات الإماراتية التقليدية، عرض السوق مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الأعمار وتمثل احتفالاً بالإنتاج المحلي وريادة الأعمال.
واستضاف السوق، الذي أقيم للسنة الثالثة على التوالي، 45 مشروعاً للأطعمة والمشروبات، إلى جانب أكثر من 185 فعالية ترفيهية وورشة عمل ومعرضاً، ما أدى إلى خلق مساحة صديقة للعائلات استقطبت العديد من السكان.
يعد سوق الفريج مبادرة مجتمعية تنظمها بلدية دبي سنوياً خلال فصل الشتاء، ويوفر بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر لعرض منتجاتها وبيعها مباشرة للجمهور. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، يعد سوق الفريج بمثابة اختبار لمحاولة إطلاق مبادرة ريادية، بينما يعتبره البعض معرضاً سنوياً.
وقالت فاطمة، وهي سيدة أعمال إماراتية، لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق إنها تعود إلى السوق كل عام بمجموعتها من الجلابيات المصنوعة يدوياً من أقمشة محلية المصدر مع تطريز مستوحى من الطراز الإماراتي.