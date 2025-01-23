مليونا درهم مبيعات الشركات المنزلية في سوق الفريج بدبي

حظي سوق الفريج في دبي، الذي قدم شريحة من ثقافة الإمارات العربية المتحدة، بشعبية كبيرة بين السكان وشهد زيادة بنسبة 76% في أعداد الزوار هذا الموسم مقارنة بالعام السابق. وقد زار أكثر من 282 ألف شخص سوق الفريج في حديقة الورقاء 3 وحديقة بحيرة البرشاء هذا الموسم.