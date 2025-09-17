مليونا درهم لمقيمين فلبيني وهندي في سحب سوق دبي الحرة

أرسينيو أ، 47 عاماً، مقيم في دبي منذ 18 عاماً، هو الفلبيني الخامس عشر الذي يفوز بمليون دولار في الحملة الترويجية منذ إطلاقها في عام 1999. فاز في سحب سلسلة مليونير الألفية 515 بتذكرة رقم 3836، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 30 أغسطس.