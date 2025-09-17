مليونا درهم لمقيمين فلبيني وهندي في سحب سوق دبي الحرة

فاز فلبيني مقيم في دبي ومغترب هندي من ولاية كيرالا بمليون دولار (3.67 مليون درهم) لكل منهما في سحب مليونير الألفية وجائزة أفضل مفاجأة في سوق دبي الحرة اليوم (17 سبتمبر).
أرسينيو أ، 47 عاماً، مقيم في دبي منذ 18 عاماً، هو الفلبيني الخامس عشر الذي يفوز بمليون دولار في الحملة الترويجية منذ إطلاقها في عام 1999. فاز في سحب سلسلة مليونير الألفية 515 بتذكرة رقم 3836، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 30 أغسطس.
أرسينيو أب لطفلين ويعمل في شركة أدوية بدبي. ووفقًا للمنظمين، يشارك في عروض سوق دبي الحرة منذ عشر سنوات. وهو الفائز الوحيد بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي.
رفض إجراء مقابلة أخرى، واكتفى بالقول: "شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة! لقد غيّرتم حياة الناس بهذه الفرصة الرائعة، وأنا ممتنٌّ لكوني واحدًا منهم".
وكان الفائز الآخر بمليون دولار هو عبد الرحمن ك، وهو مهاجر هندي يبلغ من العمر 37 عامًا ومقيم في الشارقة، والذي فاز في سلسلة مليونير الألفية 516 بتذكرة رقم 4171، والتي اشتراها عبر الإنترنت في 6 سبتمبر.
تقاسم عبدول ثمن التذكرة مع أصدقائه التسعة. جميعهم العشرة يشاركون في السحب منذ عام ٢٠١٠، ويتبادلون الأسماء على التذكرة في كل سلسلة.
وكان عبدول، وهو أب لثلاثة أطفال ويعمل مساعد مبيعات في إحدى شركات البيع بالتجزئة، هو من فاز بالجائزة الكبرى.
وأضاف أن الجائزة جاءت في توقيت مثالي، "اثنتان من بناتي تحتفلان بعيد ميلادهما هذا الشهر، والآن لدينا سبب إضافي للاحتفال. إنه لأمر مدهش!"