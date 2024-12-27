مليون درهم لحارس هندي من"بيج تيكت": لحظة فرح خالصة
فاز حارس مبنى هندي يبلغ من العمر 60 عاماً، ويعمل بلا كلل لدعم أسرته، بمليون درهم إماراتي في السحب الإلكتروني الأخير لبرنامج مليونير التذكرة الكبيرة.
ويعيش "نامبالي راجامالايا"، الذي ينحدر من حيدر أباد، بمفرده في أبوظبي بينما تقيم زوجته في الهند. وعلى الرغم من أنه جلب أطفاله إلى الإمارات العربية المتحدة، إلا أنهم يعيشون بشكل منفصل، مما يضيف إلى التضحيات الصامتة التي قدمها من أجل ضمان مستقبلهم.
ووصف راجامالايا، الذي أقام في أبوظبي على مدى العقود الثلاثة الماضية، فوزه بأنه "لحظة من الفرحة الخالصة".
قبل أربع سنوات، علم بوجود (برنامج بيج تيكت) من الأصدقاء، لكنه لم يكن يشتري الاشتراكات إلا من حين لآخر عندما يتمكن من جمع ما يكفي من المدخرات للانضمام إلى مجموعة.
وهذه المرة، جمع ثمن التذكرة مع عشرين من أصدقائه المقربين، ولم يتخيل قط أن جهدهم الجماعي سيؤدي إلى مثل هذه اللحظة الاستثنائية.
وقال: "بدأت في شراء التذاكر مرة أخرى منذ شهرين، وعندما تلقيت المكالمة، شعرت بسعادة غامرة. لا أستطيع أن أصف بالكلمات مدى السعادة التي شعرت بها - لم أشعر بشيء مثل هذا من قبل. هذا هو فوزي الأول، وهو يعني لي الكثير".
وأضاف: "سأتقاسم الجائزة مع أصدقائي الذين شاركوا في هذه الرحلة، أما الباقي فسيذهب إلى تأمين مستقبل عائلتي. لقد جعلني الفوز أشعر بأنني محظوظ بشكل لا يصدق، وسأستمر في المشاركة. وبعد رؤية فوزي، أصبح الجميع من حولي متحمسين لتجربة (بيج تيكت)".