مليون درهم لحارس هندي من"بيج تيكت": لحظة فرح خالصة

وقال: "بدأت في شراء التذاكر مرة أخرى منذ شهرين، وعندما تلقيت المكالمة، شعرت بسعادة غامرة. لا أستطيع أن أصف بالكلمات مدى السعادة التي شعرت بها - لم أشعر بشيء مثل هذا من قبل. هذا هو فوزي الأول، وهو يعني لي الكثير".

وأضاف: "سأتقاسم الجائزة مع أصدقائي الذين شاركوا في هذه الرحلة، أما الباقي فسيذهب إلى تأمين مستقبل عائلتي. لقد جعلني الفوز أشعر بأنني محظوظ بشكل لا يصدق، وسأستمر في المشاركة. وبعد رؤية فوزي، أصبح الجميع من حولي متحمسين لتجربة (بيج تيكت)".