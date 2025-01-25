مليحة تطلق اللبن العضوي في الإمارات قبل رمضان بعد نجاح كبير

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق منتجات ألبان جديدة موجهة خصيصًا للأطفال، تتميز بنكهات طبيعية وخالية من المواد المضافة، بحلول نهاية يناير. وتتميز منتجات الألبان العضوية من ميليها بمحتواها الغني من بروتين A2A2، مما يجعلها سهلة الهضم وخيارًا آمنًا للمستهلكين.