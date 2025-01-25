مليحة تطلق اللبن العضوي في الإمارات قبل رمضان بعد نجاح كبير
أطلقت هيئة الشارقة للزراعة والثروة الحيوانية رسمياً منتجها الجديد "مليحة اللبن"، وذلك خلال فعاليات معرض الذيد الزراعي الثاني، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه منتج مليحة اللبن، والذي شهد طوابير طويلة من العملاء الراغبين في شراء المنتج في مختلف أنحاء الدولة.
وعلق خليفة الطنيجم، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، على توسعة خط إنتاج مزرعة مليحة للألبان، قائلاً: "يأتي توسع العلامة التجارية استجابة مباشرة للطلب المتزايد على منتجاتنا العضوية".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي 16 ألف لتر من اللبن العضوي الطازج يومياً، والذي سيكون متاحاً بثلاثة أحجام: 2 لتر، و1 لتر، و180 مل.
وأصبحت هذه المنتجات متاحة في فروع جمعية الشارقة التعاونية اعتباراً من 22 يناير الجاري، ومن المتوقع توزيعها على نطاق أوسع الأسبوع المقبل.
وسلط الضوء على قدرات المزرعة بشكل عام، مشيراً إلى أن مزرعة مليحة للألبان تنتج نحو 40 ألف لتر من الحليب يومياً.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق منتجات ألبان جديدة موجهة خصيصًا للأطفال، تتميز بنكهات طبيعية وخالية من المواد المضافة، بحلول نهاية يناير. وتتميز منتجات الألبان العضوية من ميليها بمحتواها الغني من بروتين A2A2، مما يجعلها سهلة الهضم وخيارًا آمنًا للمستهلكين.
أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، أن عام 2025 سيكون "العام الذهبي" للشارقة، مشدداً على الإنجازات المتوقعة لمبادرات الأمن الغذائي العضوي في الشارقة.
وتستهدف «اكتيفا» مضاعفة قطيع الأبقار الأساسية في مزرعة مليحة للألبان إلى 8 آلاف رأس بنهاية العام الجاري، مع هدف الوصول إلى 20 ألف رأس خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتهدف هذه التوسعة إلى ضمان تلبية المزرعة لمتطلبات السوق المحلية وتزويد أسواق الخليج بمنتجات الألبان عالية الجودة.
وتعكس المبادرة أيضاً التزاماً متزايداً من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بتحسين أنماط الحياة الغذائية وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي والآمن وتوجهات الحكومة لتوفير الغذاء الصحي بجودة عالية.