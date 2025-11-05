مليار درهم غرامات: إصلاحات الإمارات المالية الكبرى تعيد تعريف الرقابة وحماية المستهلك

أصدرت دولة الإمارات إصلاحات شاملة للقطاع المالي، ترفع بشكل كبير من المخاطر المترتبة على عدم الامتثال وتوسع من السلطة الإشرافية للمصرف المركزي. يقدّم المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 عقوبات أكثر صرامة وصلاحيات للتدخل المبكر للمؤسسات المتعثرة، وينظم كذلك تقنيات التمويل الناشئة.

صرّح خبير قانوني بأن هذا التحول يزود المصرف المركزي بأدوات أقوى لضمان الاستقرار وحماية المستهلكين. ينظم القانون الآن قطاعاً واسعاً من النظام البيئي المالي لدولة الإمارات، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التكنولوجيا المالية (Fintech) ومنصات التكنولوجيا ومزودو أنظمة الدفع وغيرهم من اللاعبين في الخدمات المالية.

وقال علي دخل الله، كبير الزملاء في مكتب حبيب الملا وشركاه: "يمنح هذا القانون الجهة التنظيمية السلطة للتحرك بشكل استباقي وحاسم ومباشر". وأضاف أن التغييرات ترفع من المخاطر بالنسبة للبنوك وشركات التأمين والكيانات الأخرى المرخصة، حيث أصبح بإمكان الجهة التنظيمية الآن التدخل مبكراً وبشكل أكثر تغلغلاً عند الضرورة.

غرامات أكبر، سحب آلي للعقوبات، وتسمية علنية للمخالفين

إحدى العناصر الأكثر تأثيراً في القانون الجديد تتعلق بالعقوبات. فقد زادت الغرامات الإدارية على المخالفات بشكل كبير، ويمكن أن تصل في بعض الحالات إلى 10 أضعاف قيمة المخالفة.

قد يسحب المصرف المركزي الغرامات مباشرة من الحسابات التي يمتلكها المخالفون قبل صدور حكم قضائي نهائي.

كما يسمح القانون للمصرف المركزي بنشر الغرامات وقرارات التسوية على الإنترنت لتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، وفقاً لدخل الله.

يرفع القانون سقف الغرامات الإدارية إلى مليار درهم إماراتي، مما يمنح الجهات التنظيمية نفوذاً كبيراً في الإنفاذ. "بينما لم يتوفر بعد الجدول التفصيلي للغرامات لكل مخالفة بشكل كامل، هناك حد أدنى محدد للغرامات المفروضة على النشاط غير المرخص أو الترويجي (على سبيل المثال، الأنشطة التي تتطلب ترخيصاً ولكن يتم تنفيذها بدونه). سقف المليار درهم يمنح المصرف المركزي أدوات قوية وحادة للإنفاذ ضد المؤسسات المصرفية والتأمينية. كما يشجع هذا السقف المرتفع على اتباع عمليات امتثال أكثر صرامة لمنع غسيل الأموال ومخالفات الجرائم المالية."