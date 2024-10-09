مليارا درهم صادرتها الإمارات من الأصول المالية المشبوهة في 2023

وأضاف المحافظ في اليوم الأول من القمة التي تستمر يومين أن التعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية أدى إلى تقديم أكثر من 55 ألف تقرير عن أنشطة ومعاملات مشبوهة خلال عام 2022، ما أدى إلى مصادرة أصول وأموال تجاوزت ملياري درهم في عام 2023.