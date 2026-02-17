ملحمة البناء في كتاب.. صالح لوتاه يستعرض أسرار "القيادة الفطرية" في مدرسة زايد

علق رجل أعمال إماراتي قائلاً إنه لولا قيادة الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لما وصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ما هي عليه اليوم.

واستلهاماً من أسلوب القيادة المؤثر للمغفور له الشيخ زايد، والذي لا يزال يتردد صداه في المجتمع الإماراتي، يقدم رجل الأعمال صالح عبدالله لوتاه تحية إجلال ويسلط الضوء على دروس يمكن لقادة الأعمال الآخرين استلهامها. وقال: "لولا وجوده، لا أعتقد أننا كنا سننعم بهذه الحياة التي نتمتع بها الآن".

القادة العظماء يأتون ويرحلون، ولكن ليس من المعتاد أن يستمر إرثهم حياً لعقود مقبلة. وهذا هو ما يستكشفه رائد الأعمال الإماراتي في كتابه الذي أطلقه مؤخراً بعنوان: "القيادة الأصيلة – دروس لا تقدر بثمن من حياة وأسلوب القيادة الفطري للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان". يغوص الكتاب بعمق في أسلوب قيادة مؤسس الدولة، وهو بحث استغرق من لوتاه أكثر من عامين.

وصرح لوتاه لصحيفة "خليج تايمز" خلال حفل إطلاق كتابه يوم الاثنين: "إن الكتابة عن الشيخ زايد مهمة صعبة للغاية، لأنه من الصعب جداً تغطية كل ما قدمه لنا. لولا وجوده، لا أعتقد أننا كنا سننعم بهذه الحياة التي نتمتع بها الآن".

يتناول الكتاب قدرات الشيخ زايد في بناء الفريق، والتخطيط للتعاقب القيادي، وتفانيه، وتفاوضه مع المحللين الآخرين، وغير ذلك.

وينتمي لوتاه إلى عائلة تجارية بارزة؛ حيث أسس عمه، سعيد بن أحمد لوتاه، أول بنك إسلامي في العالم – بنك دبي الإسلامي. ويشغل لوتاه نفسه منصب رئيس مجلس إدارة "لوتاه القابضة"، وهي مجموعة شركات تعمل في مجالات العقارات، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، والحلول الرقمية، والتصاميم الداخلية للمنازل.