ملاذ الصيف الإماراتي: رحلة من دبي إلى نسيم جبل جيس

ما بدأ كمتفقد بسيط للطقس على هاتفه تحول إلى رحلة لا تُنسى لمحمد ساجد وأصدقائه. مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 45 درجة مئوية في دبي، عثر ساجد على نشرة جوية تُشير إلى طقس بارد عند 21 درجة مئوية في جبل جيس ليلاً. في غضون ساعات، حزم أمتعته، واتصل ببعض أصدقائه، وانطلق مباشرةً نحو الجبال.

وصلوا قبيل غروب الشمس، ونصبوا خيامهم، وأشعلوا موقدهم لغلي الماء لتحضير الشاي. قال ساجد: "شعرنا وكأننا في بلد آخر. كان هناك نسيم منعش، واستنشقنا هواءً نقيًا، وكانت استراحة مثالية من صخب المدينة".

أعددنا الشواية ليلًا وبدأنا حفل شواء على أنغام موسيقى خفيفة. كان الطقس في الجبل رائعًا. إنه مكان لا بد لسكان الإمارات من تجربته، كما قال ساجد.

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في حين أن الطقس في دبي والشارقة يتجاوز 45 درجة مئوية، إلا أن سكان الإمارات العربية المتحدة يجدون الراحة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من أعلى قمة في البلاد، جبل جيس، حيث تنخفض درجات الحرارة الآن إلى 21 درجة مئوية في الليل وتتراوح حول 27 درجة مئوية خلال النهار.

مع تخلي العديد من الأشخاص عن السفر الدولي هذا الصيف بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران أو لأسباب شخصية، يتجه عدد من العائلات ومجموعات الأصدقاء إلى جبال رأس الخيمة للتخييم طوال الليل والاستمتاع بالشواء والاسترخاء.

كنت بحاجة إلى استراحة

راشد عباس، مدير أول في دبي، عادةً ما يتجنب رحلات الصيف. ولكن عندما شاهد هو وبعض زملائه في العمل فيديو انتشر على تيك توك يُظهر برودة الطقس في جبل جيس، قرروا تجربته.

التقيا بعد العمل، وحمّلا السيارة بالمؤن، من ذرة مشوية وشرائح لحم وزجاجات مياه، وانطلقا مباشرةً إلى القمة. قال راشد: "كانت درجة الحرارة في دبي ٤٤ درجة مئوية. وعندما وصلنا إلى أعلى نقطة، كانت ٢٣ درجة مئوية فقط".

خيّموا حتى الفجر، وتبادلوا النكات حول نار صغيرة، بل ولعبوا الورق. قال عباس: "شعرنا وكأننا في مكان ما، لكن ليس في الإمارات العربية المتحدة في يوليو".