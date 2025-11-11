"ملاذ" أول دليل آلي عربي لدعم النساء المعرضات للإساءة في المنطقة

تنبع منصة "ملاذ"، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، من التزام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الراسخ بحماية الخصوصية وطمأنة النساء اللواتي يبحثن عن المساعدة وهن يواجهن الإساءة.
وتعد ملاذ بمثابة ملاذ رقمي سري، يضمن لكل امرأة وصولاً آمناً ومأموناً إلى الدعم النفسي والاجتماعي، خالياً من الخوف أو قيود الزمان والمكان.
أشارت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالوكالة للمؤسسة، إلى أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال طوّرت "ملاذ"، وهي منصة آمنة وسهلة الاستخدام تتيح للمرأة الوصول إلى الإرشاد وموارد المساعدة الذاتية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها العاطفية والاجتماعية المحددة، كل ذلك في خصوصية تامة.
من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بالتعاطف، تحوّل المنصة التكنولوجيا إلى أداة للشفاء والفهم والتمكين.
وأوضحت أن "ملاذ"، التي تعني الملجأ، والتي أُطلقت في معرض "جيتكس جلوبال 2025" وهي أول دليل للمساعدة الذاتية يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة ومخصص للنساء اللواتي يتعرضن للإساءة. وتقدم "ملاذ" مساحة خاصة وذكية وناطقة باللغة العربية حيث يمكن للمرأة أن تتأمل وتقيّم وضعها وتبدأ رحلتها نحو التعافي العاطفي.
من خلال تقييم رقمي آمن، تقيّم المنصة مؤشرات مثل القلق والاكتئاب والصدمات، ثم تولد تقريراً مخصصاً يحدد حالة المستخدمة ومسار إعادة التأهيل الأنسب لها.
وقالت: "توصي 'ملاذ' بما يصل إلى خمسة برامج متخصصة تضم 22 جلسة تفاعلية يقودها الذكاء الاصطناعي، وتغطي مواضيع مثل حل المشكلات، والتمكين، والتفكير المرن، والتأمل في المعتقدات، والتخطيط للمستقبل. وتُختتم كل جلسة بتقييم قصير لقياس مدى الفهم والتقدم، وكل ذلك يتم في بيئة سرية تماماً".
وشددت على أن الخصوصية هي جوهر "ملاذ". وقالت: "يطلب النظام الحد الأدنى من البيانات فقط ولا يقوم بتخزين أو مشاركة أي معلومات شخصية. ولا تقوم المؤسسة بالوصول إلى تفاصيل المستخدمة أو عرضها؛ فجميع البيانات تكون مجهولة الهوية وتتم معالجتها بشكل آمن وتُستخدم فقط لتعزيز جودة المنصة ونطاقها".
تماشياً مع أجندة دبي الاجتماعية 33، تعزز هذه المبادرة التزام المدينة بتحسين جودة الحياة وتحسين الصحة العقلية للأفراد والأسر. كما تدعم الرؤية الأوسع للحكومة لتطوير الخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تجعل الوصول إلى الرعاية أسرع وأكثر كفاءة وتتمحور بعمق حول الإنسان.
حظي تطبيق "ملاذ"، الذي تم إطلاقه في 13 أكتوبر في "جيتكس جلوبال 2025"، بإشادة واسعة من الخبراء والجمهور لنهجه المبتكر والمتعاطف في الوقت ذاته. ويعكس التفاعل الرقمي المتزايد مع التطبيق فهماً مشتركاً: تستحق النساء الدعم في مجال الصحة العقلية الآمن والخالي من الوصم، أينما كن.
تقوم مؤسسة رعاية النساء والأطفال حالياً بتقييم آراء المستخدمات واستكشاف فرص التعاون المستقبلية مع الشركاء الحكوميين والتقنيين والإعلاميين لتوسيع نطاق "ملاذ" إقليمياً.
يمكن للنساء بدء رحلتهن بسرية تامة على الرابط https://app.malathhelp.com، حيث يتلقين تقييماً أولياً وخطة مساعدة ذاتية مخصصة في غضون دقائق، مصممة لإرشادهن نحو التعافي والرفاهية.