"ملاذ" أول دليل آلي عربي لدعم النساء المعرضات للإساءة في المنطقة

وأوضحت أن "ملاذ"، التي تعني الملجأ، والتي أُطلقت في معرض "جيتكس جلوبال 2025" وهي أول دليل للمساعدة الذاتية يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنطقة ومخصص للنساء اللواتي يتعرضن للإساءة. وتقدم "ملاذ" مساحة خاصة وذكية وناطقة باللغة العربية حيث يمكن للمرأة أن تتأمل وتقيّم وضعها وتبدأ رحلتها نحو التعافي العاطفي.