ملاذ آمن لرواد الـ"بلوك تشين": الإمارات الوجهة المفضلة للمستثمرين في الأصول الرقمية

تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بين الدول الأكثر ملاءمة للعملات المشفرة في العالم بحلول عام 2025.

وفقًا لتقرير Crypto Wealth 2025 الصادر عن Henley & Partners وNew World Wealth، تعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الأكثر ملاءمة للضرائب في العالم، حيث لا توجد ضرائب على العملات المشفرة.

تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بين واحدة من أكثر البيئات الضريبية ملاءمةً للعملات المشفرة ومستويات عالية من التبني الرقمي، مما يجذب المستخدمين الأفراد والشركات على حد سواء. ويدعم الدعم الحكومي القوي، بما في ذلك هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وبرنامج الدرهم الرقمي التابع للبنك المركزي، منظومةً مزدهرةً لابتكارات سلسلة الكتل والخدمات المالية، وفقًا للتقرير.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في سهولة تطبيق الضرائب، إلى جانب موناكو، في انعدام الضرائب، والثانية عالميًا في تبني العملات المشفرة بعد الولايات المتحدة. وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة في الابتكار والتكنولوجيا.

ويقوم المؤشر بتقييم 29 برنامجًا للهجرة الاستثمارية عبر ستة معايير رئيسية - التبني العام، وتبني البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، والود الضريبي - مما يمكّن المستثمرين من تحديد الولايات القضائية التي تتوافق بشكل أفضل مع أولوياتهم.

وقال باسل موهر الزكي، الشريك الإداري في شركة هينلي آند بارتنرز في أمريكا الشمالية، إن دبي عبارة عن واحة صحراوية للأصول الرقمية.

لعلّ الاستراتيجية الأكثر شمولاً لجذب ثروات العملات الرقمية تُرى في الإمارات العربية المتحدة، حلم رواد الأعمال في هذا المجال، حيث لا توجد ضرائب على تداول العملات الرقمية، أو إيداعها، أو تعدينها، أو بيعها في جميع أنحاء الإمارات السبع. لكن جاذبية هذه الاستراتيجية تتجاوز مجرد تحسين الضرائب. عندما أنشأت دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية عام ٢٠٢٢، فعلت شيئًا لم يفعله أحد من قبل - وهو إنشاء هيئة تنظيمية خاصة بالأصول الافتراضية. وقد اتبعت الإمارات العربية المتحدة نهجًا منهجيًا في هذا الصدد: إذ يضم مركز دبي للسلع المتعددة للعملات الرقمية الآن أكثر من ٦٥٠ شركة بلوكتشين، بينما تخدم مسارات التأشيرات المخصصة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا. هذه بنية تحتية مصممة خصيصًا، كما قال.

وأضاف مهر الزكي: "إن مبادرة الإقامة عن طريق الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتاحة من خلال عدة فئات بما في ذلك استثمار عقاري بقيمة 2 مليون درهم، توفر إقامة قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات - وهو إطار زمني يتماشى تمامًا مع الرؤية طويلة الأجل لمطوري البلوك تشين الجادين".

وقال فريدريك بوسلر، مالك شركة التسويق النيويوركية Bussler & Co، إن دبي تجتذب مستثمري الأصول الرقمية ذوي القيمة العالية بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة تنظيمية تجذب صراحة رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة من خلال برنامج Golden Visa، الذي يقدم تصاريح إقامة قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات.

وأضاف أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لديها أعلى معدل ملكية للعملات المشفرة في العالم، حيث يمتلك ما يقرب من 30 في المائة من السكان العملات المشفرة".

على الصعيد العالمي، تتصدر سنغافورة تقرير الثروة المشفرة لعام 2025، تليها هونج كونج، والولايات المتحدة، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

ارتفعت أعداد أصحاب الملايين من العملات المشفرة إلى رقم غير مسبوق بلغ 241,700 فردًا في جميع أنحاء العالم، وهي زيادة ملحوظة بنسبة 40 في المائة في 12 شهرًا فقط، مدفوعة بزيادة كبيرة في أصحاب الملايين من البيتكوين - بنسبة 70 في المائة على أساس سنوي إلى 145,100 حامل.