ملاحقة دولية للتطرف.. الأرجنتين تصنّف"الإخوان" إرهابيين والإمارات ترحب

رحبت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بوينس آيرس بإعلان جمهورية الأرجنتين تصنيف عدة فروع لجماعة الإخوان المسلمين في لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.

ويستند هذا التصنيف إلى تقارير رسمية أثبتت تورط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية، وإطلاق دعوات علنية للتطرف، فضلاً عن صلاتها بمنظمات إرهابية أخرى.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن قرار جمهورية الأرجنتين يعكس الجهود المستمرة والمنهجية لمواجهة العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها فروع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مختلف أماكن نشاطها.

وشددت السفارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.