مكسيكية في دبي: شقيقي خرج ولم يعد ..ساعدوني

وأضافت أن خورخي دخل المستشفى في دبي عدة مرات بسبب مشاكل صحية.

وناشدت الجمهور أن يتقدموا إذا كان لديهم أي معلومات عنه. وقالت: "لقد ساعدنا المجتمع هنا في والمناطق المحيطة بشكل كبير في بحثنا".

"وتبحث شرطة دبي عنه أيضاً، وأتمنى أن يتم العثور عليه سالماً".