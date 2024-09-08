مكسيكية في دبي: شقيقي خرج ولم يعد ..ساعدوني
وجهت امرأة تعيش في منطقة قرية جميرا بدبي نداءً يائساً للبحث عن شقيقها البالغ من العمر 34 عاماً والذي اختفى من المنطقة.
وقالت "هانا كارين أرويو ليفا" لصحيفة خليج تايمز : "خرج شقيقي "خورخي" في نزهة صباح يوم الأحد حوالي الساعة الثامنة ولم يعد، وهو يعاني من مشاكل في الصحة العقلية والاكتئاب الشديد واضطراب المزاج".
وقالت المغتربة المكسيكية إن خورخي كان يرتدي قميصاً أزرقاً من ماركة "كالفن كلاين" وبنطالًا أسود عندما غادر المنزل. وأضافت: "شاهده بعض الأشخاص وهو يمشي في حدائق جميرا، لكن بعد ذلك لم يره أحد. لم يأكل أو يشرب أي شيء، ومع ارتفاع درجات الحرارة، أشعر بالقلق من أنه قد يكون في حالة سيئة للغاية".
وقالت هانا، التي تعيش في الإمارات منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إن هذه هي المرة الأولى التي يختفي فيها شقيقها بهذه الطريقة. وأضافت: "نحن هنا منذ 10 سنوات، وجاء أخي لزيارتنا في وقت سابق من هذا العام".
"لقد كان في حالة جيدة جدًا. في الواقع، قبل بضعة أشهر، وأكمل دراسته العليا، لكن بعد أمطار أبريل، ارتفعت حدة قلقه بشكل كبير."
وأضافت أن خورخي دخل المستشفى في دبي عدة مرات بسبب مشاكل صحية.
وناشدت الجمهور أن يتقدموا إذا كان لديهم أي معلومات عنه. وقالت: "لقد ساعدنا المجتمع هنا في والمناطق المحيطة بشكل كبير في بحثنا".
"وتبحث شرطة دبي عنه أيضاً، وأتمنى أن يتم العثور عليه سالماً".