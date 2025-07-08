مكتوم بن محمد يرزق بابنة رابعة ويرحب بـ "مريم"

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قصة على انستغرام في 7 يوليو لتهنئة أخيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بمولودته "مريم".

وتحتفل العائلة الحاكمة في دبي بقدوم مولود جديد آخر، في عامٍ يبدو مليئًا بالبركات.

أصبح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أبًا للمرة الرابعة مع قدوم الطفلة مريم، لتنضم إلى عائلته المتنامية داخل بيت الأسرة الحاكمة في دبي.

تهنئة وفرحة عائلية

شارك أخوه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، قصة على انستغرام تحمل اسم الطفلة — مريم.

وكانت الرسالة لمسة مؤثرة للمولودة الجديدة في عائلة دبي الحاكمة، وجاء فيها ببساطة: "مبروك مريم بنت مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم."

لقد كان هذا العام مميزًا لسمو الشيخ حمدان نفسه أيضًا، الذي استقبل طفله الرابع في مارس الماضي — وهي طفلة أسماها هند. وتنضم إلى إخوتها الأكبر: التوأم راشد وشيخة، اللذان ولدا عام 2021، ومحمد، الذي ولد عام 2023.