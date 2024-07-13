مكتوم بن محمد : دبي لا تنسى المخلصين

وتم تعيين البنا مديراً عاماً بالإنابة لبلدية دبي من عام 1985 إلى عام 1993، ثم شغل منصب المدير العام من عام 1993 إلى عام 2006. وامتدت مسيرته المهنية لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب الرئيسية في البلدية.

وبدأ كمساعد مهندس، وترقى في السلم الوظيفي ليصبح مساعد مدير القطاع الفني، ونائب المدير، والمدير بالإنابة، وفي النهاية المدير العام.

وكانت قيادته وتفانيه مهمة في تحويل دبي إلى مدينة نابضة بالحياة وحديثة، وتحت إدارته، حصلت بلدية دبي على العديد من الجوائز العالمية لأدائها العالي وتميزها.

ولم تمر جهود البنا دون أن يلاحظها أحد على الساحة العالمية، ففي عام 1994 منحه مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية العضوية الفخرية، وفي عام 1998 تم تعيينه أول سفير للنوايا الحسنة للمركز في المنطقة العربية.