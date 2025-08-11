مكتبة الشارقة تحتفل بمئويتها: من منزل الحاكم إلى صرح ثقافي عظيم

لمدة مئة عام، ظلت مكتبة الشارقة العامة شاهدة على شغف الأجداد في الإمارة بالأدب والمعرفة. فقد بدأت كجزء من المجموعة الخاصة لحاكم الشارقة آنذاك، الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، في عام 1925.

واليوم، تمتد المكتبة عبر ستة مواقع، من ميدان الثقافة الغني والنابض بالحياة إلى فرع آخر يقف على خلفية جبال خورفكان. ويُعد كل موقع تذكيرًا ببدايات المكتبة المتواضعة والفخورة في آنٍ واحد.

على مدار قرن من الزمان، انتقلت المكتبة إلى ستة مواقع مختلفة تحت إشراف أربعة مالكين مختلفين، بداية من مقر إقامة الشيخ في حصن الحصن قبل 100 عام، والذي كان في يوم من الأيام قلب الحياة السياسية في الشارقة. واليوم، أصبح هذا الحصن متحفًا، محاطًا بمبانٍ حديثة متعددة الطوابق في ميدان الثقافة، لكن تاريخه يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأصول المكتبة.