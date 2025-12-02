"مكة وعمر" يضيئان سماء الإمارات في عيد الاتحاد

عندما دقت الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في الثاني من ديسمبر، معلنة بدء عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، استقبلت عائلتان من المغتربين مواليدهما الجدد في مستشفى برجيل.
أنجبت الأم الجزائرية لمياء مرمات طفلة أسمتها مكة، بلغ وزنها 3.110 كغ. وقالت مرمات وزوجها زهير عطار إن توقيت الولادة جعل وصول طفلهما الرابع أكثر معنى. وقال الوالدان: "هي هديتنا من المولى عز وجل. أسميناها مكة، وهو اسم قريب إلى قلوبنا. نشعر بالبركة لأننا رزقنا بها في هذا اليوم المبارك". وشكرا الفريق الطبي على دعمهما، وأضافا: "لقد كان الفريق الطبي بأكمله، بما في ذلك الدكتورة هالة، متعاونًا للغاية".
قالت الدكتورة هالة السيد، أخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل، إن الأم والطفلة بصحة جيدة. وأضافت: "على الرغم من أن هذا جزء من عملنا الروتيني، فإن ولادة طفل في هذه اللحظة بالذات أمر لا يُنسى".
في الوقت نفسه، استقبل الوالدان الباكستانيان حمود الرحمن وعندليب سليم طفلهما الرابع، وهو صبي أسمياه عمر، بلغ وزنه 3.560 كغ. وقال الزوجان: "سنحتفظ بهذه اللحظة إلى الأبد. بالنسبة لنا، أصبح هذا اليوم يحمل فرحتين، كونه جزءًا من قصة الإمارات واستقبال ابننا".
قالت الدكتورة سايلاجا فوبو، رئيسة القسم واستشارية أمراض النساء والتوليد، إن الولادة تحمل دلالة رمزية. وأضافت: "كل طفل هو أمل جديد بأن يكون الغد أكثر إشراقًا وقوة ورحمة".
احتفل طاقم المستشفى باللحظة من خلال تقديم الحلويات والتهاني، بينما رحبت العائلات ببداية لا تُنسى لهذه المناسبة الوطنية.
