"مكة وعمر" يضيئان سماء الإمارات في عيد الاتحاد

أنجبت الأم الجزائرية لمياء مرمات طفلة أسمتها مكة، بلغ وزنها 3.110 كغ. وقالت مرمات وزوجها زهير عطار إن توقيت الولادة جعل وصول طفلهما الرابع أكثر معنى. وقال الوالدان: "هي هديتنا من المولى عز وجل. أسميناها مكة، وهو اسم قريب إلى قلوبنا. نشعر بالبركة لأننا رزقنا بها في هذا اليوم المبارك". وشكرا الفريق الطبي على دعمهما، وأضافا: "لقد كان الفريق الطبي بأكمله، بما في ذلك الدكتورة هالة، متعاونًا للغاية".